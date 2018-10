La Cultural quiere el premio gordo

Brillan los ojos de los jugadores que no tienen la suerte de visitar con frecuencia alguno de los mejores escenarios del fútbol nacional. La Copa del Rey acorta las distancias y da cabida a los sueños. Soñará este miércoles la Cultural con superar la tercera ronda, la final de los modestos. Le queda un último paso tras dejar en la cuneta al Navalcarnero (0-2) y al Fuenlabrada (1-1), en los penaltis. El Artés Carrasco de Lorca tiene la llave del cruce con uno de los grandes del país.

A la Cultural le va el reto y cargará con todo su arsenal, salvo Zelu, Viti y Unai Albizua. La ausencia del extremo suena a descanso, la del lateral, a baja forma y, por último, el central aún no se ha recuperado al cien por cien de sus molestias físicas. Víctor Cea repesca a Liberto y Samu Delgado, necesario a corto plazo, por ejemplo en la próxima salida liguera sin Aridane. El ataque será cosa del ariete canario dentro de un once que presentará la gran novedad en lo táctico. Sin Viti, el técnico "concederá" un carril para acumular más jugadores en la medular. Volverá a una zaga de solo tres defensas en acciones ofensivas y Sergio Marcos y/o Yeray tendrán cabida en la formación a la que podría volver Jorge Ortiz.

Víctor Cea analizó el choque copero ante la prensa / Radio León

Sin rehuir del rol de favorito que le corresponde, Cea mira, como en cada partido, "a la victoria. Asumimos siempre ese objetivo. Nos daría a pie a algo maravilloso. El rival va a tener muchísima ilusión por lo que, o la igualamos, o arrancaremos con un déficit importante. Primaremos un equipo competitivo, pero estamos en un momento diferente con jugadores más adaptados y eso te permite disfrutar de una plantilla más amplia", apuntó Cea, que afronta otra ocasión de acercarse al gusto del aficionado sin perder la inercia ganadora. "Soy conocedor y siento que debemos satisfacer más a la gente que viene al Reino y tendremos que darles mejores partidos", indicó.

Para superar la eliminatoria, Cea tiene la clave: "ser capaces de dominarles y someterles en campo contrario. Con balón les gusta ser protagonistas y tiene buenos jugadores para hacerlo, aunque tiene una baja de un jugador referencial en el juego ofensivo". Es Gerard Artigas, autor de siete de los nueve goles en liga, que cumplirá un partido de sanción por su expulsión en la pasada ronda. El ex jugador del At. Astorga es el líder ofensivo de un Lorca FC que en el torneo doméstico ocupa el séptimo puesto debido, en parte, a que su única derrota hasta la fecha llegó en los despachos por alineación indebida tras ganar el primer encuentro.

El tándem "Tato"-Germán Álvarez lleva las riendas de un conjunto lorquino hecho a medida que en agosto iba conociendo su destino. Un plantel joven, con varios canteranos en sus filas y con la experiencia que aportan el meta Magunazelaia y los defensas Cifuentes o David Soto, con decenas de partidos en Segunda B en sus piernas. Íñigo Barrenetxea es la otra ausencia sensible, pero, en cambio, los técnicos disponen de Alain, Andrés o Sergio para buscar una nueva sopresa. El Unionistas, también del grupo 1, fue su última víctima. Un ejemplo para no perder de vista por parte de la Cultural que en su última visita al Artés Carrasco, en el choque inaugural de la pasada campaña en Segunda, no dio la talla.

ALINEACIONES PROBABLES:

LORCA FC: Magunazelaia; Soto, Cifuentes, Portilla, Morros; Javi Pelayo, Alberto; Álvaro Rodríguez, Vicent, Julia; Andrés.

CULTURAL: Palatsi; Saúl, Iván González, Escalante, José Alonso; Yeray, Eneko; Ortiz, Señé, Hugo Rodríguez; Aridane.

ÁRBITRO: Collado López (Castilla-La Mancha)