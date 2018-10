Inquietud en Alcoa por la reunión mañana de comités y dirección

La incertidumbre y la preocupación crecen entre los trabajadores de Alcoa en San Cibrao (Cervo) ante el encuentro entre los comités de empresa de las tres plantas en España (Avilés, Coruña y Lugo) y la dirección de la multinacional que tendrá lugar mañana al mediodía en la sede central de Madrid.

La dirección de la multinacional telefoneó este lunes a las plantas para citar a los comités de empresa, pero no dio explicaciones del contenido de la reunión, ni de las razones que motivaron la llamada.

Ante la falta de explicaciones los comités de las tres factorías mostraron su preocupación.Los sindicatos se temen lo peor, aunque confían en que no sea así finalmente.

Desde el comité de empresa de San Cibrao (Cervo) en Lugo, el presidente del comité Xosé Paleo, de la CIG, evitó profundizar sobre las posibles razones de la cita con la dirección. “Todo o que poida decir sería especular. Non sabemos nada”, aunque reconoció que se temen “o peor”.

Paleo incidió en que el comité lucense acudirá a la reunión con más tranquilidad que el resto, en alusión a los resultados positivos de la planta, pero incidió también que “imos preocupados porque podemos ir no lote e aunque non sexa así tamén nos preocupa o que lles poda pasar aos compañeiros do resto de fábricas”.

En cuanto a la planta de San Cibrao, cabe destacar que la factoría de Cervo es actualmente la única que tiene rendimientos positivos gracias a la transformación de Alúmina, mientras que las de aluminio primario, Coruña y Avilés mantienen números rojos, según apuntó la semana pasada el sindicato Comisiones Obreras, que solicitó la inmediata convocatoria de la subasta energética y pedía al gobierno que fuese “valiente” para tomar medidas que regulen los precios de la energía ya que el alza de costos energéticos está encareciendo la producción en Alcoa y el resto de industrias electro-intensivas reduciendo o eliminando los beneficios.