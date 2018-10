"Campabadal no jugará, pero tenemos jugadores que conocen la posición", Javi López

A Copa do Rei esta á volta da esquina para as albivermellos. O míster asegura que o equipo sairá ao terreo de xogo con sede de vitoria e coa mirada posta en pasar de ronda. Enfronte, un rival complicado: O Alcorcón. No que vai de Liga 1,2,3 o Alcorcón conságrase coma o equipo que menos goles leva encaixados: dous. "Es un equipo muy presionante, bien organizado, defienden bien y manejan las transiciones", explica o míster.

E malia que o importante para os pupilos de López é a Liga, a Copa "sirve para intentar pasar y también para dar minutos a jugadores que lo merecen por su buen trabajo. Además en casa jugamos más cómodos, ojalá pudiesemos jugar aquí los 42 partidos. Será importante hacer bien las cosas".

Mostra de que veremos xogadores pouco habituais no céspede será a ausencia de Campabadal. A posición de lateral dereito queda, por agora en incógnita. Leuko e San Emeterio seguen a recuperarse polas súas lesións e o técnico catalán non quere forzar ao único que mantén en pé para a Liga. " Tenemos jugadores que conocen la posición y estamos valoramos distintas opciones, por ejemplo rotar y que jueguen dos en la posición, 45 minutos y 45 minutos", argumenta.

O punto rescatado no encontro fronte ao Tenerife, recoñece o míster, dalle ao equipo a forza que precisa para seguir traballando. "Es un punto meritorio, que nos hubiera gustado que fueran más, pero está bien y tenemos que pretender seguir dándole continuidad".