"Los ricos son personas de éxito, los pobres son personas mediocres. Así que para triunfar en un negocio, en la vida, hay que tener costumbres de ricos". Es parte del contenido del vídeo que los salesianos han utilizado como recurso en una de las actividades educativas que comparten en todos sus centros del territorio nacional y que, según ha sabido la SER, se ha proyectado al menos a los alumnos de secundaria del colegio concertado Salesianos de Estrecho, en Madrid capital. Se visionó a primeros de octubre durante la oración de la mañana que realizan en este centro en un contexto en el que querían enseñar a los estudiantes que siempre hay algo bueno cada día.

El vídeo, que se puede encontrar en Youtube, y que firma un portal de Facebook dedicado al entrenamiento financiero para la riqueza, traza las diferencias entre la forma de actuar de una persona rica, a la que llama de éxito, y una persona pobre, a la que llama mediocre, a la hora de abrir un negocio o de tomar una decisión de tipo financiera. "La gente pobre, la gente mediocre habitualmente toma decisiones basándose en el miedo. Su mente está constantemente analizando lo que no va bien o lo que podría ir mal en cualquier situación. Normalmente a este tipo de personas la primera idea que les llega a la cabeza es no va a funcionar", así presenta a los pobres. "Sin embargo, los ricos, las personas de éxito, se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental. En su cabeza hay una frase y es: funcionará porque yo haré que funcione".

Acto seguido, el vídeo analiza como se enfrenta a los problemas una persona rica y una pobre. Y para diferenciarlos argumenta los riesgos que están dispuestos a correr cada uno a la hora de poner en marcha un negocio. "Una persona rica cree que si las cosas no salen del todo bien siempre podrán recuperar su dinero. Los pobres, sin embargo, esperan el fracaso [...] Constantemente ven obstáculos y si no los hay los fabrican ellos mismos. Por regla general, los pobres no están dispuestos a arriesgar nada". El vídeo describe como un aspecto negativo que las personas pobres y mediocres "están constantemente preparándose" antes de poner en marcha un negocio. "Cuantas veces hemos oído casos de voy a montar un negocio, voy a abrir una empresa, pero mejor ahora no, cuando estudie este máster o haga este curso o me prepare mejor. En realidad, si tienes una buena idea y la quieres llevar a cabo, no te hace falta ningún máster, ningún curso, nada, tan solo son excusas, excusas de mente mediocre", zanja este vídeo. "Cuando el pobre se está preparando, la persona rica va y vuelve tres o cuatro veces", sigue, "por tanto, si queréis triunfar tenéis que tener costumbres de ricos".

La dirección del centro reconoce a la SER que el vídeo se puso en las clases de secundaria a primeros de octubre durante la oración que celebran cada mañana en el centro, y que llaman buenos días. En concreto, este vídeo se proyectó en las aulas cuando estaban trabajando ideas para encontrar lo bueno de cada día, según explican desde el colegio. Según explican, nadie del centro revisó el contenido del vídeo porque les llega como recurso a todos los centros salesianos, desde la inspectoría de la congregación, aunque es cada centro el que decide si lo comparte o no con los alumnos. Por su parte, los salesianos reconocen a esta emisora que ha sido un error, que no ha sido afortunada su proyección y que el contenido del vídeo está muy alejado de los valores que enseñan cada día a sus alumnos.