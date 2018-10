La pobreza en Madrid creció más de 4 puntos en una década

La región más rica de España tiene una tasa de pobreza del 20,6%. Es la cifra que se registró en 2017 en la Comunidad de Madrid, 4,6 puntos por encima del 16% del año 2007, antes del estallido de la crisis.

Es uno de los datos que revela el informe 'Marcadores de pobreza, riesgo social y desigualdad en la población madrileña' de Comisiones Obreras, al que ha tenido acceso la Cadena SER en Madrid.

El estudio revela que uno de cada cinco madrileños vive en pobreza severa. "Vamos camino de que la pobreza se convierta en un problema estructural", advierte la secretaria de políticas sociales del sindicato, Ana González. Y es que el año pasado el 16,9% de los madrileños estaba en riesgo de pobreza, frente al 14,9% de 2008. La cifra se agrava cuando hablamos de las familias monoparentales con uno o más hijos a su cargo porque más de la mitad, el 52,4%, está en riesgo de pobreza. En el caso de los menores de 16 años, hay más de 300.000 que son pobres, el 28% del total.

El número de hogares con todos sus miembros en paro ascendió al 6,8% en 2017 frente al 3,9% de 2008. Sin embargo, tener un trabajo tampoco garantiza en muchos casos contar con los suficientes recursos para afrontar los gastos mínimos. Un 13,25 de los trabajadores madrileños es pobre, frente al 11,6% de 2013. Hay 750.000 familias que ingresan menos de 1.000 euros al mes y ya hay un 34% que asegura que no puede afrontar gastos imprevistos. Además, el 8% no puede mantener la casa a una temperatura adecuada y el 4,2% no puede comer carne o pescado al menos cada dos dias.

DESIGUALDAD POR ZONAS

Las desigualdades se hacen más evidentes cuando nos fijamos en los ingresos por municipios y barrios hasta encontrar una diferencia de 32.686 euros entre la renta de la localidad más rica y la de la más pobre. En cabeza están Pozuelo de Alarcón (51.002 euros) y Boadilla del Monte (40.041 euros), muy lejos de los municipios más pobres, que son Fuenlabrada (18.449 euros) y Humanes (18.316 euros).

Si nos vamos a Madrid capital, también encontramos diferencias muy acusadas. Las zonas más pobres son San Diego (Vallecas) con una renta media de 21.224 euros y Amposta (San Blas) con 21.841. En el lado contrario, El Viso (Chamartín) con 103.573 euros de renta media y El Plantío (Moncloa) con 101.419 euros de media.