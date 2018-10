Los vecinos de Establiments, "hartos" de que Cort no se ocupe de su barriada

Los vecinos del Secar de la Real y Establiments, en Palma, están hartos de que el Ajuntament no se ocupe de sus barriadas. Por eso han organizado una manifestación para este próximo sábado 20 de octubre. La marcha, que discurrirá por ambos barrios, tiene dos motivos principales: la falta de aceras en la calle principal y el recorte de frecuencias en la línea 16 que les conecta con Palma. Dicen que están preocupados e indignados porque en campaña electoral el actual alcalde, Toni Noguera, les prometió que agilizaría la construcción de una acera expropiando terreno a los vecinos de las fincas que hay a ambos lados de la vía, y por el momento no ha hecho nada. Al mismo tiempo denuncian inseguridad, ya que la carretera es también su calle principal, por la que tienen que discurrir para ir a su casa, o realizar gestiones como ir a la farmacia del barrio. Esta no es la única reivindicación que se escuchará en la manifestación. Los vecinos hablan de frecuencias insuficientes en la línea 16 que les conecta con la ciudad.

