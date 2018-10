Lola Sánchez: "Mi problema es que no me he casado con nadie"

No tiene el apoyo de su partido, y cree que es un sacrificio inasumible trabajar con la dirección en contra otros cinco años más. Y es que reconoce que se encuentra "en tierra de nadie". Esa es la principal razón de la eurodiputada Lola Sánchez para no volver a concurrir a las primarias de Podemos a las Europeas.

Lola Sánchez no se arrepiente de "haber dejado aparcada" su vida estos cinco años, pero reconoce que se hace difícil hacerlo sin el respaldo de su partido. "Si lo haces sola se hace inhumano", dice.

Sánchez, que anunció este domingo por twitter que deja además los cargos orgánicos de Podemos en la Región, agotará la legislatura en Bruselas y trabajará, pero de otra manera, en la formación morada.

He escrito estas difíciles líneas para ofreceros la sinceridad y transparencia que entre compañeras nos debemos.



Con esta carta, anuncio que no me presentaré a las primarias de las elecciones europeas y mi dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia. pic.twitter.com/ydyIzNUYQi — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) 14 de octubre de 2018

Reconoce que su problema es no haberse decantado por ninguna de las tres familiasque conforman Podemos, esto es, pablistas, errejonistas y anticapitalistas. "Mi problema es que no me he casado con nadie", y eso -reconoce- la ha dejado en tierra de nadie.

Y en Hoy por hoy reconoce que no ha influído en su decisión el haber perdido las primarias con Óscar Urralburu, con quien ha hablado en los últimos días, y del que ha recibido todo el apoyo del partido.