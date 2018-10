"Goteo" de embargos a afectados por los terremotos de Lorca, paralizados por la administración

Hasta una quincena de providencias de apremio y órdenes de embargo enviadas a afectados por los terremotos de Lorca de 2011 asegura el Ayuntamiento que se han paralizado en las últimas semanas.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, se ha referido a un "goteo" de casos para hablar de esta problemática que comenzó hace unas semanas cuando se conoció el primer embargo efectuado a un matrimonio lorquino que había recibido 3.000 euros en ayudas públicas para reparar sus viviendas.

"Los expedientes de reintegro que no se iniciaron están paralizados, pero hay un goteo de determinados expedientes que sí se habían trasladado a la Agencia Tributaria", según Fulgencio Gil.

Con estos últimos casos que han llegado hasta ahora a la Oficina del Terremoto de la Concejalía de Urbanismo, lo que se hace, según Gil, "se remiten a la Consejería de Fomento, ya que la inmensa mayoría ha presentado los recursos de reposición conforme a la nueva Ley aprobada en la Asamblea". Posteriormente, es la Consejería de Fomento la que pide a la Consejería de Hacienda que se paralicen estos expedientes en tanto se resuelven estos recursos de reposición.

En esta situación se encuentran vecinos de Lorca como Neva Victoria, una afectada que asegura haber sido embargada por los 2.150 euros que recibió para reparar su vivienda: "Me embargaron sin avisar", dice esta vecina del barrio de La Viña, donde tiene su librería, a la que asegura que ya está afectando este embargo: "Estamos en plena campaña de inicio de curso. Al tener bloquedas las cuentas, he tenido que devolver algunos recibos porque no puedo pagar a mis proveedores".

Según el alcalde lorquino, Fulgencio Gil, la mayoría de estos casos llegan directamente a la alcaldía, a la Concejalía de Urbanismo o a otros grupos municipales que están aseorando a los afectados en este trámite, como IU-V.