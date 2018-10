El Euro-UCAM también gana al Ventspils

Segundo partido de Champions y segunda victoria del UCAM Murcia. El cuadro de Javier Juárez se impuso al Ventspils letón (91-85) en un partido que no se rompió hasta la segunda mitad. Fueron los subalternos, habituales hombres de refresco como Urtasun, Oleson, Cate y ya al final Booker y Rudez, los que dejaron mejores sensaciones esta vez. También Delía, que sigue a gran nivel. No jugó, al recaer de su lesión en el codo, Sadiel Rojas. El internacional dominicano estará de baja 10 días, por lo que no jugará el domingo en Vitoria ante Baskonia ni el próximo martes en Rusia ante el Nizhny Novgorod.

El cuadro letón arrancó inspirado, con Gulbis y Lomazs anotando. Álex Urtasun no estaba dispuesto a dar facilidades, tampoco Delía, y entre ambos lideraron un parcial 12-3 para los universitarios. Al final del primer cuarto, 20-17 y el UCAM levantaba el acierto exterior del Ventspils. En el segundo cuarto se alternó el dominio, Beane hacía daño y tras un 2-8 para los bálticos y un triple de Lomazs, el cuadro visitante mandaba 26-32. Sería su máxima renta, porque una reacción universitaria daba la vuelta al tanteo antes de un descanso al que se llegaba con el 38-38 en el electrónico.

Oleson firmó siete puntos en apenas un minuto para iniciar el tercer cuarto, aunque Arledge respondió. El equilibrio se mantuvo hasta el 50-50, y ahí el UCAM metió otra marcha. Un parcial 10-3 resultaría definitivo porque dicha renta se mantendría al final del tercer cuarto (66-58) y se incrementaría en el inicio el último cuarto con un 6-0. Cate hacía daño en la pintura, aparecía al fin Doyle y Booker movía bien al equipo para llegar a un 74-60. Enfrente, sólo Johnson era un peligro real. Gestionar la ventaja hasta el final era el siguiente objetivo, y el UCAM no se complicó. Fueron minutos cómodos, con Booker y Rudez reivindicándose y con el reloj corriendo a su favor para cerrar el choque con un 91-85, maquillado en los últimos instantes aprovechando el Ventspils la entrada de los canteranos locales con canastas de Jakovics. Segunda victoria en dos jornadas de Champions.