La polémica por el 'día del hombre' de Archena llega al Congreso de los diputados

Tal y como contamos este fin de semana, este miercoles, 17 de octubre, el municipio de Archena tiene previsto celebrar, tras la iniciativa de un grupo de empresarios, el "Día del Hombre".

Ahora la diputada socialista Carmen Baños ha presentado desde el Congreso una carta dirigida a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. En ella le pide "el dossier informativo en el que se ha basado el apoyo del Ayuntamiento de Archena a esta celebración" y "argumentos de peso" que defiendan su celebración.

El Grupo Socialista en el Congreso ha pedido a la alcaldesa que presente "el acuerdo municipal o de la junta de gobierno por el que se decidió el apoyo a la celebración del Día del Hombre". También "el expediente de los servicios municipales relativo a la tramitación del acuerdo" y "la memoria económica de la tesorería municipal que refleje la inversión realizada".

Este es el texto completo de la misiva:

Estimada Alcaldesa:

Le remito la presente carta para interesarme por el reciente anuncio del Ayuntamiento de Archena en relación a la conmemoración del “Día del Hombre”.

Como bien sabrá, en la actualidad se ha puesto en marcha el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de Agosto, convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de Septiembre del presente año, en el que se ponen en marcha las medidas urgentes que desarrollan el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En ocasiones, las Cortes Generales carecen de la exactitud con la que se trabaja en las Corporaciones Locales debido a la asunción de las competencias impropias que desde hace tiempo se contemplan desde la Federación Española de Municipios y Provincias.

Puesto que ejercí labores de Teniente de Alcalde durante casi dos legislaturas en el Ayuntamiento de Lorquí, soy sabedora de que los quehaceres municipales tienen otros puntos de vista, aunque en el momento de escribir esta carta no he acertado a comprender cuáles han sido los que han llevado a la celebración de esta fiesta que no está reconocida en ningún calendario oficial de ninguna institución internacional.

Así pues, en el ánimo de ampliar mis conocimientos sobre la igualdad entre mujeres y hombres, me dirijo a usted para que pueda remitirme, si tiene a bien, el dossier informativo en el que se ha basado el apoyo del Ayuntamiento de Archena a la celebración del “Rey de tu casa”/”Día del Hombre” y si en su caso se considerasen argumentos de peso, poder incluir el ingente trabajo de su equipo de gobierno en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que reforzarán la capacidad de los ayuntamientos españoles en esta área.

Concretamente necesitaría los siguientes documentos:

* Acuerdo municipal o de la junta de gobierno de apoyo a la celebración del “Día del Hombre”

* Expediente de los servicios municipales relativo a la tramitación del acuerdo.

* Memoria económica de la tesorería municipal o resumen de la misma que refleje la inversión realizada en la citada actividad.

Me comprometo a que toda esa información será acogida con ánimo inclusivo por parte del Grupo Socialista en el Congreso y remitido a los paneles de expertos que respaldan las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de Violencia de Género para su evaluación.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Carmen Baños Ruiz.

Diputada del Grupo Socialista en el Congreso.