Alternativas na Xustiza-Cut critica la ausencia de un estudio de carga de trabajo

Tras las primeras jornadas del plan de recuperación; el sindicato Alternativas na Xustiza ha acusado a la Xunta de Galicia de comenzar esta fase sin haber hecho un estudio de las cargas de trabajo para que la recuperación de casos alcanzase a todos los ámbitos de la Justicia.

Otra de las críticas del sindicato reside en que no importa si un juzgado hizo o no seguimiento de la huelga, sino que se ofrece un refuerzo de horas a todos de forma general. De la misma manera; señalan que el plan de la Xunta no incluye, a su juicio de forma intencionada, a los juzgados de lo Penal, de Instrucción, Contencioso Administrativo o la Vigilancia penitenciaria de las cabeceras comarcales gallegas, como Verín.

También entre los defectos que Alternativas na Xustiza- CUT encuentra al plan del Gobierno autonómico es el máximo de 20 horas por trabajador en los órganos englobados, cuando se calcula que durante las protestas se perdieron cerca de 500 horas de trabajo, quedando el acuerdo lejos del 80% que acordaron en mayo; y que la recuperación no tenga en cuenta a los juzgados de Paz o el Servicio de Atención al Ciudadano, que no tuvieron servicios mínimos durante la huelga.

