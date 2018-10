El Sindicato de Bomberos insiste en que se distinga entre profesionales y voluntarios

Tras el accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Villoldo (Palencia) el pasado 12 de octubre, donde se registraron tres personas heridas, dos mujeres de 90 y 69 años y un varón de 74 años, a quienes se traslada posteriormente al hospital "Río Carrión" de Palencia, el Sindicato de Bomberos Profesionales de Palencia recuerda que “vemos una vez más, según convenio establecido, entre la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia, la zona de acción, no corresponde a Bomberos del Ayuntamiento de Palencia, a solicitud de la Diputación, se mandó una dotación de Bomberos de la capital, para atender el siniestro, vemos, como seguimos diciendo, que no se puede dejar un servicio de voluntarios de extinción de incendios que moviliza un guardia de seguridad, atender un siniestro, esto debe hacerse desde un centro de comunicaciones dirigido por Bomberos que mande a dotaciones de Bomberos”

Inciden en que “los voluntarios tienen la involucración de apoyo al profesional, no la intervención directa, siendo hoy en día los tiempo de respuesta de este personal voluntario incontrolable, el ejemplo es esta intervención del accidente de Villoldo que no aparecieron los voluntarios, ya que es un servicio voluntario y hay que respetarles la labor voluntaria que hacen, en este caso la salvaguarda de la vida de las personas y en cualquier siniestro es fundamental siendo el tiempo oro para poder hacer un rescate con garantías”., según se recoge textualmente en un comunicado.

“Vemos como los periódicos publicaron que han asistido Bomberos de Paredes de Nava, no siendo así, dado que no son bomberos si no voluntarios de extinción de incendios y durante la intervención del accidente de tráfico no estuvieron allí. Pedimos encarecidamente a los periodistas como profesionales y como informadores a la ciudadanía, que los Bomberos de la Diputación de Palencia no son Bomberos ni Bomberos voluntarios ni deben utilizar la palabra bomberos, se debería nombren a los voluntarios como lo que son por ley, Voluntarios de extinción de incendios, ya que a un guardia de seguridad por llevar pistola no le llamamos policía, ni a un voluntario de protección civil por llevar un extintor es un Bombero”, concluye el Sindicato Profesional del gremio.