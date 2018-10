Ciudadanos sólo se sentará a negociar los Presupuestos de Palencia si Polanco cumple sus compromisos

El grupo municipal de Ciudadanos es claro, no se sentarán a negociar el Presupuesto municipal si Alfonso Polanco y su equipo no cumplen con los compromisos adquiridos para los presupuestos actuales, y, en contra de lo asegurado por el alcalde de que se trata de una medida electoralista, sus responsables aseguran que se trata de cumplir lo prometido y que, además, han tenido dos años para ello y no lo han hecho.

Ciudadanos ha criticado que hay áreas, para ellos fundamentales, en las que el equipo de gobierno no ha dado ni un sólo paso, como favorecer el sector agroalimentario, avanzar en la colaboración con la Universidad de Valladolid, ejecutar las líneas de subvenciones destinadas a comercios para favorecer la ccesibilidad o la autónomos y pymes o la mejora del acceso al campus de la Yutera han caído en el olvido, otras como la ampliación de aparcameinto de la estación pequeña o la realización del plan director cultural para la ciudad van con una lentitud poco comprensible.

Tampoco apoyarán las Ordenanzas Fiscales sino se recogen tres puntos para ellos innegociables como son una nueva bajada del IBI de entre el 2 y el 5%, la bajada de tasas urbanísticas del 3 al 2% y del ICIO al 2% y la creación de una nueva tasa para los comercios que les permita sacr sus propuestas a la calle siempre que quieran y no sólo durante la Showpping Nigth como hasta ahora. Y aunque darán un voto de confianza al nuevo concejal de hacienda, Sergio Lozano, si le exigen total rigurosidad y no la falta de transparencia y desfases de los que ha hecho gala hasta ahora en Fiestas.