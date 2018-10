Als 30 anys ja ix de nit

Any 2018, tercera capital d'Espanya. I és notícia que enguany, la nit de cap d'any, el Metro vaja a funcionar. Que sonen les trompetes. Més dic. Resulta que a partir de desembre tindrem Metro per les nits, fins a les dos i mitja sí, però és un avanç. Caldria més però és cert que amb el que tenim i sense diners de l'estat com tenen la primera, la segona capital i la quarta i alguna més es pot fer el que es pot fer... Una cosa més, cal destacar que la mesura s'ha pres amb trellat, sense voler fer anuncis grandiloqüents i de difícil realització sense els diners que l'estat escatima. Tal vegada caldria que altres administracions prengueren nota.