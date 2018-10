Hugo Mallo: "Estamos a tope con el míster"

El vestuario ha cerrado filas en torno a la figura de su entrenador, cuestionado en las últimas semanas ya no tanto por los resultados (que no fueron buenos) sino por las sensaciones que transmite el Celta en el terreno de juego. El capitán ha salido a dar la cara, a asumir parte de la culpa que tiene el equipo en esta situación y a apoyar a su entrenador, al que ven "con ganas e ilusión y con ganas de superar esta mala racha. Es lo que piensa el equipo, todos juntos, remar para sacar esto adelante. Estamos a tope con el míster y a día de hoy no podemos separar nuestros caminos".

El capitán ha lamentado que la jornada para el Celta empiece el viernes, cuando hay jugadores internacionales pero "hay que apechugar. Esta semana hemos entrenador como gladiadores" y se alegra de que sus compañeros estén disfrutando de las convocatorias de la selección "a todos nos gustaría pero me alegro por ellos, no solo por Iago y Jonny sino también por Rodrigo con el que coincidí en las categorías inferiores".

Para la afición que despidió al equipo con una sonora pitada tras el último partido el capitán también tiene mensaje :"nosotros somos los primeros que reconocemos que el día del Getafe no estuvimos a la altura y esta afición se merece que estemos a la altura. Queremos darle la vuelta a esta racha, no quiero prometer nada solo trabajo para que las cosas salgan".