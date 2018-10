Corpas: "Lo de Córdoba no volverá a pasar"

Un extremo con un futuro enorme en el mundo del fútbol. Corpas, que se perdió el partido del pasado sábado por sanción ante Las Palmas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ya está OK para el míster rojiblanco Fran de cara al partido de este jueves ante el Reus en casa, encuentro que se jugará a las 21:00 horas

Corpas está brillando en su primera temporada en la categoría de plata del fútbol nacional.

El jugador del Almería fue protagonista este martes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del entrenamiento celebrado en el Anexo, donde la entrega un día por parte de todos los jugadores fue total. Todos quieren jugar eso se notó en el día a día. Tiene las cosas muy claras, pese a su juventud: las cosas claras en el mundo del fútbol y también en la vida; estamos ante un futbolista con un gran futuro.

“Tenemos que seguir trabajando igual, como lo venimos haciendo todos los días y sin bajar la intensidad en los entrenamientos y en los partidos”, comentó el jugador.

La Copa del Rey llega este jueves ante el Reus en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: “La Copa interesa, es una oportunidad que hay que aprovechar. Vamos a salir a ganar el jueves ante el Reus”. Sobre la expulsión en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba, dijo: “He aprendido de la expulsión, no volverá a pasar más, seguro”.

“La afición del Almería es un pilar básico en el club y es muy buena, siempre está apoyando y todo lo que hacemos es por ellos”, mientras que de la plantilla rojiblanco comentó que “hay una gran ilusión en la plantilla, por encima del jugador, está el equipo, esa es la grandeza del Almería en la presente temporada en Segunda División. Todas las líneas son importantes en el Almería, todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento de cada partido”, afirmó.

“La ambición y la ilusión colectiva está por encima de todo en el Almería”, recordó un futbolista que está haciendo muy bien las cosas en su primera experiencia en la categoría del fútbol español. “Me acuerdo de donde vengo, nadie me ha regalado nada. Estoy muy agradecido al apoyo que tuve en el Linares, luego en el Marbella y ahora en el Almería”, señaló. “Esto es trabajo, trabajo y trabajo, no hay otro secreto”, señaló el jugador rojiblanco. Corpas acabó su comparecencia diciendo: “No nos ponemos metas muy lejanas, vamos partido a partido. No nos ponemos techo, las notas a final de temporada”. Escuchar a Corpas es una alegría porque dice las cosas claras.