UPA CLM denuncia las nuevas condiciones de los seguros agrarios

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha, ha denunciado los cambios en los seguros agrarios. Unos cambios que afectan, sobre todo, a los viticultores.

Entre estos cambios está el no poder asegurar más de 14.000 kilogramos de hectárea de uvas, entre seguro principal y complementario, si se aseguran como uvas inscritas en DO. Una modificación que afecta, sobre todo a las DO que están en la Mancha, tal y como ha asegurado el secretario regional de esta organización agraria, Julián Morcillo, en declaraciones a Hoy por Hoy Valdepeñas.

Sin embargo, no es la única, puesto que otra de las modificaciones importantes es el aumento de la penalización, para aquellos agricultores que hayan dado parte de un siniestro en los últimos años. Esta penalización pasa del 15% al 35%.

Por ello, desde esta organización agraria han pedido que se lleven a cabo modificaciones urgentes, puesto que habrá muchos agricultores que se pensarán contratar un seguro, debido a que estos cambios les supone un aumento en el precio de su póliza.

AUDIO | Escucha la entrevista al secretario regional de UPA, en Hoy Por Hoy Valdepeñas