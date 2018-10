SMI, Salario Miserable Indefinido

La desigualdad social se combate con acciones políticas. Es la única manera de salir de esta espiral que vive nuestro país, y en particular nuestras islas, con trabajadores pobres que apenas pueden sobrevivir a costosos alquileres, pagar la factura de la luz o llenar el carrito de la compra.

La lógica de que el mercado lo regula todo no funciona para rebajar la desigualdad. No me imagino a empresarios decidiendo incrementos salariales de forma voluntaria. Habrá algún caso pero será una rara avis. El incremento de un 20% del salario mínimo interprofesional acordado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los presupuestos estatales del próximo año supone un empujón para que los que están abajo puedan tener unas mínimas condiciones dignas de vida. Además esta medida impulsada desde el Gobierno rompe esa estrategia económica tan española de optimizar la producitividad a base de salarios miserables. Esa dinámica debe romperse.

Mientras otros países, como siempre del norte de Europa, de la Europa avanzada, cuidan a sus trabajadores mejorando sus condiciones, en nuestro país existe esa impresión de que cuanto peores salarios más beneficios empresariales. La aspiración de llegar a 900 euros mensuales nos acerca a ese privilegiado grupo de países europeos que superan con creces los 1.000 euros el salario mínimo interprofesional aunque aún lejos de Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania o Irlanda, donde el sueldo mínimo está en torno a los 1.500 euros. Decir que no a esa medida, como ya se apresuran Ciudadanos y el PP, es decir no a reducir esa desigualdad. No toda vale en política sobre todo cuando una medida social es tan justa y necesaria.