Mantovani: "Jugando como lo hicimos ante el Almería estaremos abajo"

Crisis

"No creo que haya crisis, pero es cierto que en vez de un paso hacia adelante lo dimos hacia atrás. Dentro del palo tienes que aprender, no vamos a pasar por encima de los rivales. Los partidos fuera de casa son más complicados, pero queda mucho para hablar de crisis. Si tienes que pasar por un mal momento mejor ahora que más adelante".

Actuación arbitral

"Hubo situaciones puntuales muy claras y que perjudicaron en el partido. No hubo tampoco ese rigor defensivo y tenemos que volver a lo mismo. Eso es muy importante en la segunda división y no sólo afecta a los defensas sino a todos los jugadores del equipo. Tendremos que hacer hincapié en mejorar en ese aspecto. No me gusta hablar sobre esto, pero el otro día hubo un fallo clamoroso. Hay errores que por lo general no suelen suceder y este fue bastante importante".

Situación personal

"Para mí es una situación nueva de la que estoy aprendiendo mucho. Me enfada, me molesta, me siento raro, pero ahora me toca apoyar y cuando esté debo estar preparado. A nivel personal no me salieron las cosas como yo espero, le doy mucha vuelta a las cosas, pero queda mucho campeonato por delante".

Mejoras

"Hubo muchas versiones cuando hablas con los compañeros, pero todos coincidimos en que no fue un buen partido. A partir de ahí tendremos que trabajarlo más, el grupo tiene que dar un paso adelante, creyendo más en nosotros y buscar ese rigor defensivo del que hablaba".

Problemas defensivos

"El equipo trabaja todas las semanas para que en los partidos estén las líneas más juntas. Aquí se trabaja mucho tanto en defensa como en ataque, simplemente fue un partido muy malo. Nosotros hacemos mucha autocrítica, y si repetimos esa actuación en más ocasiones no estaremos arriba, estaremos abajo. Debemos tirar de grupo y de casta y dar un paso adelante para salir de esta situación".

Numancia

"Ahora tenemos que darnos cuenta que cualquier rival es complicado. Es un Numancia que quiere ganar y que nos pondrá muchas complicaciones. No hemos tocado fondo y hace falta dar un grito de alarma. Tenemos que respetar al rival siempre y mejorar siempre nosotros. Para ganar tenemos que hacer las cosas, esa es la manera de imponernos al Numancia, nos tenemos que dejar todo ante este rival y ante cualquier equipo de la Segunda División".