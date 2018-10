La universidad Carlos III niega la cesión de un aula para celebrar una misa

La asociación ‘Totus tuus UC3M’ está de estreno y quería presentarse en sociedad este martes en las aulas de la universidad con una misa presidida por el obispo de la Diócesis de Getafe, Ginés García. Sin embargo a última hora la universidad ha denegado la cesión de un aula alegando que el acto “podría impedir la normal realización de las actividades propias de la universidad”. En este sentido algunas organizaciones estudiantiles habían mostrado su oposición a la celebración del acto.

En concreto, según informa Europa Press, la Universidad se ampara en el artículo 2.3 de la normativa sobre autorización de uso de espacios en la UC3M, y que se reserva el derecho a limitar o suspender actividades “cuando no tengan relación con los fines de la universidad”.

Fuentes del Obispado de Getafe aclaran que el acto no estaba organizado por ellos sino por la asociación estudiantil, autónoma e independiente en su actividad. Fue el obispo el que aceptó la invitación que le cursó la organización, pero a quien afecta directamente la suspensión es a ‘Totus tuus’. No obstante, desde el Obispado manifiestan que “les entristece” que se impida un acto en un espacio de “tolerancia y pluralidad” como es la universidad pública, y les “llama la atención” que no se pueda “ejercer la libertad religiosa” en un espacio de esas características.