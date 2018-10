Black Eyed Peas, cómo hemos cambiado

Tras ocho años sin disco y después de la salida de la vocalista femenina, Fergie, el nuevo trabajo de los Black Eyed Peas era una de las llegadas discográficas más esperadas. Presentado por el duro vídeo de ‘Big love’, sobre deportaciones y tenencia de armas en Estados Unidos, esta producción también sirve para celebrar los treinta años de historia del grupo. Una historia que, como siempre, se escribe con música.

Antes de ser un fenómeno universal en YouTube y batir consecutivamente récords de descargas en Internet, el grupo se fundaba a mediados de los 90 gracias a una reunión de amigos, tres de los cuales, Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo son los que aún siguen al frente. Su primer single fue ‘Fallin’ up’, incluido en el disco ‘Behind the front’. Cien por cien hip hop del mismo corazón de Los Ángeles publicado en 1998 y que tuvo continuidad dos años después con ‘Bridging the gap’ y temas como ‘Request line’ junto a la cantante Macy Gray.

Con más elementos electrónicos y un hip hop menos clásico, el disco consiguió mayor repercusión que en sus inicios con ventas estimadas en tres millones de copias y su inclusión en las listas de éxitos. Pero nada hacía presagiar que la carretera por la que iban a conducir a partir del año 2003 iba a llevarles a ocupar un lugar destacado en la historia de la música.

El tema ‘Where is the love?’ era una de esas producciones casi perfectas, con estribillos reconocibles, una letra amable que llamaba al amor fraterno entre los pueblos y un fondo de cuerdas que aportaba un sello diferencial a la canción. Fue número uno allá donde apareció y es el gran representante del espíritu del disco, ‘Elephunk’, que aumentaba considerablemente el ingrediente pop en la receta musical y que incorporaba a Fergie, fichaje que acabó por ser el icono del grupo y que demostraba su gran capacidad vocal en otro número uno mundial, ‘Shut up’.

El siguiente fogonazo llegó en 2005 y siguió la línea anterior, con una producción que también apostaba por ritmos del funky y en la que Fergie era aprovechada al máximo, tanto su voz como su imagen que ya se asocia completamente al grupo. Aunque el éxito no fue tan arrollador como con el disco anterior, los números uno tampoco fueron ajenos al grupo gracias a temas como ‘Don’t phunk with my heart’ y ‘My humps’, ambas aprovechando el color sensual de la voz de la cantante.

Tanto éxito obligó al grupo a un pequeño hiato en el que sus dos componentes más carismáticos, Will.i.am y Fergie, se estrenaron con discos en solitario. El impulso desde luego les vino bien como grupo, porque las experiencias por separado desembocaron en 2009 en el que sin duda es uno de los éxitos más arrolladores de la nueva era de la música, regida por descargas y consumo en YouTube. Y lo hicieron gracias a temas como ‘I gotta feelin’.

Incluido en el disco ‘The E.N.D.’, marcaba un estilo mucho más electrónico y techno que sus predecesores. La nueva receta, para la que reclutaron a un ‘cocinero’ de excepción como David Guetta, les llevó inmediatamente a lo más alto de las listas en todo el mundo. Allí también se colocó otro de los sencillos, el poderoso ‘Boom boom pow’.

No tardaron ni un año en responder a aquel disco con una continuación y el apropiado nombre de ‘The beginning’. Aunque si fue el comienzo de algo fue del fin de la banda, que inició un viaje de rumores y anuncios de regreso frustrados que se concretaron en la salida de Fergie en 2017. Nosotros nos vamos a despedir con un tema de ese último disco de la formación más icónica de los Black Eyed Peas, más techno y dance que nunca con esta versión del tema principal del bombazo ochentero ‘Dirty dancing’ que se llamó ‘The time (dirty bit)’.