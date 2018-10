Call of Duty Black Ops 4, a la caza de Fortnite

Tras pasar por la Segunda Guerra Mundial con World War II (Sledgehammer), la saga Call of Duty recupera la ambientación en un futuro cercano con Black Ops 4 (Treyarch). Y lo hace no novedades muy importantes en cuanto a modos y estilo de juego. Por primera vez prescinde de la historia para un jugador para volcarse en los modos multijugador online estrenando Blackout, su apuesta por los Battle Royale masivos tipo Player Unknown’s Battlegrounds y Fornite.

En Blackout vamos a luchar por sobrevivir en el mapa más grande jamás creado en Call of Duty. Compuesto por más de una decena de mapas de toda la saga Black Ops, como en todos los Battle Royale comenzamos lanzándonos en paracaídas desde el aire. De esta forma podemos elegir la zona en la que aterrizar para comenzar a armarnos. Porque lo más importante es buscar armas, accesorios, ventajas y suministros médicos para curarnos; de esta forma hay una lucha encarnizada por el equipamiento para poder movernos con garantías hacia la zona en la que el mapa se va estrechando progresivamente, hasta que sólo quede un superviviente de los casi noventa que comenzaron. Además contamos con vehículos como quads, lanchas, camiones y hasta helicópteros para desplazarnos más rápido por el mapa por tierra, mar y aire.

Cayendo desde el aire en el mapa de Blackout / Treyarch/ Activision

Los nuevos en el estilo Battle Royale es probable que se pierdan en las primeras partidas por la obligación de buscar suministros y armas, pero se trata de un modo súper adictivo que nos ‘pica’ para tratar de llegar más lejos en la siguiente partida. Son sesiones largas, de unos 20 minutos si llegamos hasta los duelos finales, pero en muchas ocasiones –si nuestros enemigos cercanos consiguen armas antes, por ejemplo- duraremos apenas unos segundos con la posibilidad de reiniciar de inmediato y entrar en otra sesión. Conocer el mapeado y sus posibilidades es básico, y desde Treyarch ya han confirmado que piensan actualizarlo para que esté vivo a lo largo del tiempo. Además podemos jugarlo en solitario o con amigos en escuadras, lo que aumenta aún más sus posibilidades.

Recursos como la mochila, clave en Blackout / Treyarch/ Activision

Black Ops 4 no tiene modo historia, pero sí 8 modos multijugador online con los que tratará de seguir reinando en la escena competitiva. Lo más parecido al modo historia son pequeñas fases de introducción a los diferentes especialistas que podemos elegir en el juego, cada uno con habilidades y arma característica propia como lanzagranadas, lanzallamas o un perro de presa. Encontramos los clásicos Duelo por Equipos, Dominio, Baja Confirmada y también Atraco, en el que debemos llevar ciertas cantidades de dinero a un punto de extracción bajo la tormenta de balas. De inicio contamos con 14 mapas, 10 originales y 4 remasterizados de anteriores Black Ops (Frequency, Contraban, Seaside, PayLoad, Hacienda, Gridlock, Arsenal, Morocco, Militia, Icebreaker, Jungle, Firing Range, Summit y Slums). Como curiosidad, 2 de ellos están ambientados en España. El sistema de progreso de prestigios y desbloqueos de armas, habilidades y equipamiento es similar al de anteriores entregas, infalible y súper adictivo, pero se ha introducido una novedad decisiva en la jugabilidad: ahora nuestro soldado no se cura automáticamente cuando es herido, sino que debemos inyectarnos la medicina manualmente. Esto abre nuevos desafíos estratégicos, de tempo y oportunidad para realizar esta acción en medio del fuego enemigo en el momento más adecuado sin quedar vulnerables.

Los especialistas en Black Ops 4 / Treyarch/ Activision

Finalmente contamos con tres modalidades para el modo zombies: ‘Blood of the Dead’ continuando la historia de anteriores entregas, ‘XI’ y ‘Voyage of Despair’. Sus legiones de fans disfrutarán destrozando zombies y descubriendo los secretos de los easter eggs presentes en estos modos con personajes como Richtofen o Nikolai, que esta vez se adentran en un laboratorio secreto bajo la cárcel de Alcatraz.

Zombies en Black Ops 4 / Treyarch/ Activision

Audiovisualmente Black Ops 4 es una maravilla. La fluidez de las partidas (como siempre) es total, sin caídas de rendimiento técnico, y el nivel de detalle de personajes, armas y mapas es muy alto. Sin embargo continúa manteniendo una carencia tradicional: los escenarios no son destructibles, por lo que aunque lancemos un cohete a una pared, esta seguirá intacta tras las manchas negras de la detonación. En el modo Blackout el nivel de detalle de los entornos baja sensiblemente, pero es comprensible por el gigantesco tamaño del mapa. El juego está doblado al español y a nivel sonoro sigue siendo una fiel recreación de una cruenta y espectacular batalla.

Varios youtubers como Alphasniper97 y Soki / Víctor Rodríguez (SER Madrid Sur)

Hace unos días compartimos un evento previo al lanzamiento de Activision en Madrid con algunos de los youtubers más famosos del universo Call of Duty. Allí preguntamos a Alphasniper97 y Soki por sus expectativas con Black Ops 4, y nos contaron los puntos fuertes del nuevo título de Treyarch.

Más actualidad

Madrid Games Week en sus anteriores ediciones / Madrid Games Week

Esta semana está marcada por la celebración en IFEMA de la feria Madrid Games Week entre el 18 y el 21 de octubre, el mayor evento del mundo del videojuego en nuestro país tomando el relevo de la Barcelona Games World del pasado año. Su inauguración contará con la presencia del creador de la saga Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, y allí podremos asistir a la presentación de nuevos títulos y jugar a los lanzamientos de los próximos meses. Le pondremos las manos encima al remake de Resident Evil II, a Kingdom Hearts 3 o a Days Gone. La semana que viene, en SER Jugones, os traeremos lo mejor de la feria.

EA DICE ha publicado el primer tráiler de su modo campaña para Battlefield V, ‘Historias de guerra’. En el nos pondremos en la piel de una joven noruega de la resistencia en sus gélidas tierras o visitaremos los desiertos del norte de África. EA ha anunciado además que la campaña se irá ampliando gratuitamente con el tiempo. Battlefield V saldrá a la venta el 20 de noviembre para PS4, Xbox One y PC.

El nuevo mueble para Nintendo Switch de Diablo III / Blizzard

El próximo 2 de noviembre se pondrá a la venta una edición especial de la consola Nintendo Switch con motivo del lanzamiento de Diablo III: Eternal Collection para la híbrida de Nintendo. Incluye el juego y todos sus descargables, además de un diseño especial para el mueble, la consola y un estuche para su transporte. Por fin, los usuarios de Switch podrán disfrutar de uno de los mejores juegos de rol y acción en perspectiva isométrica de Blizzard.

Estos días se ha celebrado el segundo aniversario de las gafas de realidad virtual Playstation VR para Playstation 4. En todo el mundo ha vendido más de 2 millones de unidades y casi 22 millones de juegos, con experiencias increíblemente inmersivas como Resident Evil VII, Bravo Team o el reciente juego de plataformas Astro Bot Rescue Mission. Por delante, mucha vida y muchos momentos para sentirnos ‘dentro’ de los juegos. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.