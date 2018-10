Desconchones en la joya de la corona

Estamos celebrando, con el tachintachán al uso en estos casos, dos noticias, sin duda las dos muy alentadoras. Según la Universidad de Washington, España va a ser el país con mayor esperanza de vida en dos décadas por la ecuación de una tasa de mortalidad ya muy baja y una sanidad de calidad muy alta. El Informe Bloomberg publicaba estos días que España tiene el sistema sanitario más eficiente de Europa y la tercera mejor sanidad del mundo tras Hong Kong y Singapur. A la vez, casi para confirmar esa noticia, una española era reconocida como mejor médico de familia del mundo por la Organización Mundial de la Medicina de Familia. Ella misma admitía que es un síntoma de la calidad del sistema español.

Sin embargo, coincidiendo con esas noticias, los médicos de familia y pediatras hacían huelga en Málaga reclamando la adecuación de las plantillas insuficientes, el incremento de los tiempos de consulta y la equiparación salarial a la media nacional, acosados por el desgaste de un estajanovismo indecente con un cronómetro de locos en los centros de salud, y además con los peores salarios en España. La saturación y falta de medios afecta a los profesionales pero también los pacientes.

Así pues, cara y la cruz de la realidad. España tiene una buena sanidad, pero a menudo con el sacrifico de sus profesionales, sostenidos más por la vocación que por los alicientes del sistema, y en particular para los médicos de atención primaria. La verdad es que la sanidad puede ser la joya de la corona, pero bajo la pátina de oro se ven desconchones. Y Málaga en particular ofrece algunos de los peores indicadores con la coartada populista de que se compensa con la sanidad privada. Todo el tachintachán no puede ocultar el agravio de que Málaga tenga, desde hace ya muchos años, los peores recursos sanitarios de Andalucía en relación a la población real. Y desde la Junta no ha habido respuesta.