El camino ya nos lo conocemos

Las cosas hay que reconocerlas. La victoria del Numancia del pasado sábado nos dejó a todos un muy buen cuerpo. Por muchas cosas: Porque fue en casa, porque fue ante el Zaragoza en nuestro Derby del Moncayo (que una cosa es el buen rollo y la buena relación y otra ser tontos y olvidar lo que hay en juego), porque fue el segundo triunfo seguido, además merecido, porque se dejó la portería a cero por tercer partido consecutivo, porque, por fin, se volvió a meter un penalti, porque se jugó bien y, para mí lo más importante, porque el equipo transmitió una buena imagen y buenas sensaciones.

Y aunque los tres puntos sean lo principal, evidentemente, el juego y la imagen son un cimiento fundamental para mirar al futuro con optimismo. Reconforta ver, tres semanas después, que la derrota y malas sensaciones ante el Almería fueron fruto de un mal día. Desde entonces, el empate en Pamplona y las victorias en casa ante Extremadura y Zaragoza, ofreciendo además, mejores prestaciones atrás, con más solidez defensiva, más contundencia y corriendo menos riesgos, con más presencia en el centro del campo (vuelvo a repetir, qué importante es Escassi) y más solvencia a la hora de mover la pelota. Son factores positivos en este ‘resucitado’ Numancia al que, por buscar la nota negativa, le está faltando pólvora. Sí que es verdad que sigue llegando con claridad al marco rival, pero tal vez no remata tanto como debería.

Y con esto no quiero lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, que quedan 33 jornadas y aún pueden pasar muchas cosas. Conclusiones definitivas, ninguna, salvo que cono 10 puntos faltan 40 para los 50. ¿Verdad? Más allá de eso… Cautela y seguir remando. El camino ya nos lo sabemos.

Precisamente por eso, me sigue llamando la atención ese ‘run run’ en torno a varios banquillos. Ya fue destituido, que no cesado, Joseba Etxeberria en el Tenerife, y parece que peligran Idiákez, Jiménez, Baraja o Sandoval (en Zaragoza, Las Palmas, Sporting y Córdoba, respectivamente). No entiendo estas prisas, esta ansidad. El tiempo acaba dando la razón, o quitándola, pero hace un año el Zaragoza estaba como ahora y acabó jugando el play-off, y actualmente, el Córdoba, que tan malo es (dicen) y tan mal está, es colista pero se encuentra, ojo, a sólo dos puntos de la salvación…

Por eso, hace tres semanas pedía yo paciencia con el Numancia, que esta categoría es larga, sinuosa y traicionera y la temporada y este deporte llamado fútbol dan muuuuchas vueltas.