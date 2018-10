García-Page sobre los enterramientos del Alcázar de Toledo: "No me apunto a debates que no conducen a nada"

En el vigésimo aniversario de la Biblioteca regional abierta en el Alcázar de Toledo, el presidente Emiliano García-Page se ha referido al enterramiento de José Moscardó Ituarte y Jaime Milans del Bosch. Ambos del bando nacionalista y en la cripta principal. Tras la planteada exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, desde el Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha se ha puesto atención a la "anomalía democrática" que consideran se vive todavía en el edificio toledano, rediseñado con la llegada de los libros e incunables.

A preguntas de los periodistas, el presidente regional ha distanciado los dos problemas. El problema es distinto -ha dicho- y "si la Ley de Memoria histórica obliga a algo, que se haga y si no, no me apunto a problemas que no conducen a nada".

Izquierda Unida ha preguntado en el Congreso de los Diputados por los enterramientos de falangistas en Toledo y Podemos anunció una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha para instar al Gobierno de España para que los restos salgan de este monumento público. PP y PSOE impidieron que se calificara en por la Mesa y no se ha debatido

José García Molina, reclamaba que se cumpla con la Ley de Memoria Histórica. Asegura que "es una vergüenza" que militares franquistas como Moscardó, o que participaron en el Golpe de Estado fallido del 23-F como Milans del Bosch, estén enterrados en el Alcázar de Toledo.