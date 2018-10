La mayor Oferta de Empleo Público del SESCAM en sus 16 años de historia

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha convocará una Oferta Pública de Empleo conjunta correspondiente a 2017 y 2018 con un total de 3.617 plazas de 65 categorías. Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la directora gerente del Sescam, Regina Leal, que ha concretado que la convocatoria de 2017 incluye 2.204 plazas y la de 2018, un total de 1.413 plazas.

La convocatoria conjunta, que según Leal el Sescam pretende desarrollar en el año 2019, contempla 65 categorías en las que se han incluido algunas nuevas como Informática, Cirugía oral o maxilofacial y Pinche, siendo la de Enfermería la categoría que engloba un mayor volumen de plazas, con 820, que suponen el 22 por ciento del total.

Las plazas de la OPE 2018 (1.413) se distribuyen en 389 para personal facultativo, 355 para personal sanitario diplomado, 319 para personal técnico y 350 para personal de gestión y servicios. Leal ha destacado que el Gobierno regional ha convocado "la mayor OPE de la historia del Sescam", y que hace una semana concluyó la primera fase de los exámenes correspondientes a la convocatoria de 2016 que oferta 1.030 plazas, y a la que se ha presentado una media del 59,13 % de solicitantes admitidos.

"Con esta política de recursos humanos conseguimos consolidar y blindar nuestro sistema de salud para que se no produzcan futuras agresiones", ha manifestado la gerente del Servicio de Salud regional. Leal ha indicado que la OPE conjunta se desarrollará el próximo año 2019 y ha asegurado que "no renuncia" a poder tener la convocatoria pactada en mesa con las fechas de exámenes incluidas antes de las elecciones, con lo cual ya "no tendría marcha atrás".

Preguntada por la filtración del examen para médico de familia, ha afirmado que la OPE 2016 se va cerrando por categorías aunque en este caso la de Medicina de familia y comunitaria no podrá cerrarse hasta que no esté acabado el proceso judicial. A día de hoy, ha añadido, este asunto sigue estando en el juzgado de Cuenca y ha remarcado que el papel del Sescam ha sido ponerlo en comunicación del fiscal y facilitarle al juzgado toda la documentación y pruebas que le son requeridas.