"En Torrelavega Sí cabíamos todos en un taxi"

El concejal no adscrito Rufino Sasián Huelga, que la pasada semana abandonó Torrelavega Sí, ha manifestado que deja las filas de esta formación por las negociaciones de su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante, con Ciudadanos y con el PSOE "para seguir viviendo la política".

Así lo ha dicho en una entrevista en la Cadena SER, en la que Sasián ha mostrado su convencimiento de que el objetivo de la negociación sería asegurar que Gómez Morante se convirtiese en senadora del PSOE en la próxima legislatura, porque "se jubila en cuatro años y necesita cotizar para tener la pensión más alta posible".

El edil no adscrito ha asegurado que "casi desde el comienzo de la legislatura" se ha sentido utilizado por Gómez Morante "para sus propios intereses". Sostiene que tanto él como la concejala Ana Pila no han pintado "absolutamente nada" ya que no les han dejado "hablar" y han sido tratados como "muñecos de guiñol, levantando la mano cuando otros tiraban de la cuerda".

A su juicio de Sasían, la líder de Torrelavega Sí "es una persona autoritaria, con grandes dosis de soberbia y muy interesada" y al no tener entendimiento con ella ha tomado la decisión de abandonar el grupo y "pedir disculpas a los votantes" de la formación por el "espectáculo" que están dando y por no haber sido capaz de poner en práctica el programa que elaboró para las elecciones de 2015.

Respecto al futuro, ha anunciado que seguirá dentro de la Corporación de Torrelavega y ha mostrado su disposición a abrir al ciudadano el despacho que se le va a habilitar.