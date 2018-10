Bruselas debate hoy si es posible un Brexit con o sin acuerdo

Los líderes de los veintisiete países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la marcha británica decidirán hoy en Bruselas, los próximos pasos en la negociación del "brexit", después de que el presidente del Consejo Europeo reconociera este lunes que acabar sin un acuerdo es ahora "más probable que nunca". La cumbre europea de octubre, considerada como el "momento de la verdad" para las conversaciones entre Londres y Bruselas por lo ajustado del calendario del "brexit", comenzará este miércoles por la tarde con una intervención de la primera ministra británica, Theresa May, seguida de una cena de trabajo ya sin el Reino Unido.

En la cena, los Veintisiete deberán decidir si se ha dado el "progreso decisivo" requerido para convocar una cumbre extraordinaria en noviembre y sellar el acuerdo. Para ello, se basarán en una recomendación del negociador jefe de la UE, Michel Barnier, quien reconoció en Luxemburgo que será necesario "más tiempo" para cerrar las conversaciones y confió en que sea posible hacerlo "en las próximas semanas".

Con los márgenes de actuación cada vez más ajustados, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que pedirá "propuestas" a May para romper el bloqueo en las negociaciones, "algo que sea lo suficientemente creativo" como para resolver la situación. Fuentes europeas señalaron que han ofrecido a May la posibilidad de mantener encuentros bilaterales antes de su presentación clave ante Tajani y el resto de líderes, si bien por el momento no se ha confirmado ninguna reunión en este formato.