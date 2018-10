Sánchez no ofrece fecha a Oltra para la reunión pendiente de la Mesa Técnica

Los recados siguen yendo de uno a otro, y ni la Diputación de Alicante ni la Conselleria de Bienestar Social reanudan las conversaciones en la mesa técnica que se puso en marcha a principios de año y que ha de organizar las transferencias en materia de Bienestar Social entre ambas instituciones.

El presidente de la institución provincial, César Sánchez, ha insistido en su mensaje a la consellera Oltra, pero no ofrece ninguna fecha por su parte para esa segunda reunión pendiente. Así lo ha señalado en declaraciones a Radio Alicante, diez días después de que la también vicepresidenta se mostrase a la espera de que se pusiera "al día" la nueva responsable de Bienestar Social en la Diputación, tras la dimisión forzada de su predecesor.

Sánchez ha tachado además de "totalmente inaceptable" y de "nuevo ataque del Consell a la provincia", el informe que se votará este jueves en la Subcomisión de Les Corts, creada para analizar los problemas de agua en la Comunitat.

Para el popular, este informe "no recoge ni las necesidades ni el sentir de la provincia" y no se sostiene desde el punto de vista técnico. Asegura Sánchez que no recoge ninguna medida para mejorar el trasvase del Tajo-Segura mientras que para el Júcar-Vinalopó hace un planteamiento que no resuelve el problema del alto precio del agua para regadío y, para colmo, defiende sustituir el agua de acuíferos por la desalada.

Son declaraciones de Sánchez, previas al pleno ordinario de octubre en que, por unanimidad, se ha instado al Gobierno central a dotar a las confederaciones hidrográficas de los recursos necesarios para que puedan limpiar los barrancos y desembocaduras, más ahora con la amenaza de gota fría, según ha defendido en una moción el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.

Morant volverá a "escribir siempre lo que piense"

También por unanimidad se han condenado los actos violentos de la extrema derecha durante el pasado 9 de octubre y que este año, según la moción presentada por Compromís, se han cebado con los periodistas. Esta moción conlleva desarrollar acciones para la prevención del fascismo y la xenofobia, y es la misma que Compromís ya propuso y le fue rechazada en el pleno anterior, cuando exigió el cese del vicepresidente y alcalde de Busot, el popular Alejandro Morant, por sus declaraciones xenófobas en las redes sociales.

No solo no fue cesado, sino que el Comité de Derechos y Garantías del PP ha despachado esta misma semana el asunto sin sanción alguna. La resolución le recomienda que evite sus opiniones privadas si éstas comprometen al partido.

Pero en declaraciones a Radio Alicante, Morant ha dicho que se lo toma como una llamada de "atención", pero que volverá a "escribir siempre lo que piense".

Morant, recordamos, hizo unas declaraciones en las que apostaba por deportaciones masivas de inmigrantes y mostraba su voluntad para que la descendencia de los migrantes nacidos en España no tenga derecho a la nacionalidad española; algo que le valió la apertura de un expediente informativo por parte de la dirección provincial del PP a finales de agosto, al considerar "desafortunadas" estas declaraciones, y que ahora se han zanjado con esta mera recomendación.