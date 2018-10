Forqueray, un genio caprichoso, lunático y bizarro

¿Sabías que...

... Antoine Forqueray (París, 1671 - Mantes-la-Jolie, 1745) fue un consumadísimo intérprete, "caprichoso, lunático y bizarro", consagrado a la viola da gamba.

... cuando solo tenía once años, el rey Luis XIV le escuchó tocar y quedó tan impresionado que lo convirtió en su protegido. A los diecisiete, el joven Antoine ya era músico ordinario de cámara de Su Majestad.

... Forqueray consideraba que la interpretación de música escrita no tenía valor; que su estudio, memorización y esfuerzo por interpretar la partitura cerrada de otro autor no tenía sentido. Él daba mucha más importancia a la improvisación desde el bajo continuo, es decir, prefería la comprensión musical, la interiorización de los elementos haciéndolos suyos, entendiendo la armonía y buscando una interpretación personal e imaginativa. Así que... no publicó sus obras jamás.

... su hijo Jean Baptiste era, sin embargo, un músico más conservador y tranquilo, alumno en exclusiva de su padre. Una vez falleció éste, movido por un profundo agradecimiento y el deseo de que su padre pasara a la historia como un gran compositor, transcribió y publicó las piezas para viola da gamba de su padre.

En clave de música #36

Con La portugueise, de Antoine Forqueray, como telón de fondo, nos hemos sumergido, en clave de música, en el universo de la transcripción musical y en la vida de un genio de la composición y la interpretación:

Anabel Sáez es clavecinista, profesora de piano en el Conservatorio de Elche y directora artística de la Orquesta Barroca de Alicante y del ensemble La Galería del Claroscuro.

