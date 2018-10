Por un plan de choque

Podemos pide a la Consejería de Sanidad un “plan de choque” para frenar el éxodo de especialistas en áreas sanitarias como la de Aranda. Esta formación política insistirá en las Cortes de Castilla y León en la necesidad de ofrecer determinados incentivos a los médicos fuera de las capitales de provincia. Los procuradores de esta formación política por Burgos anunciaban esta mañana estas iniciativas que vienen a coincidir con las carencias que deja de momento en la capital ribereña el concurso de traslados, que entre otras cosas, ha dejado al ambulatorio Norte con una única pediatra de las tres que había. Consideran que la Junta debería aplicar una medida urgente mientras se cubren estas dos vacantes, trasladando provisionalmente a algún pediatra de la capital burgalesa. “Entendemos que la Consejería de Sanidad debe dar una respuesta rápida, porque evidentemente la persona que ha quedado atendiendo al grueso de niños y niñas no puede asumir esa carga asistencial hasta que se solucione el problema” explica Laura Domínguez. En cualquier caso, considera que este asunto es una consecuencia más del problema estructural que sufren los hospitales y áreas sanitarias del entorno rural por la falta de alicientes laborales y económicos para los especialistas. “No se puede mantener un sistema de especialistas en un hospital pequeño si no es con una incentivación laboral y económica”.

En el ámbito sanitario, esta formación política insta a la Junta a que presente ya un borrador de presupuestos que incluya una partida mínima de un millón y medio de euros para el proyecto del nuevo hospital comarcal.

Junto a otras cuestiones relativas a la Ribera del Duero, Podemos presentará también una propuesta para que la administración regional se ocupe de mantener y promocionar turísticamente el GR 14. Seis años después de su construcción, este sendero de largo recorrido presenta serias señales de deterioro en algunos tramos y hay muchos ayuntamientos que no pueden asumir el coste de su mantenimiento. “Nos han llegado varias quejas de nuestros compañeros de Aranda de que es muy difícil transitar por muchos tramos, porque el mantenimiento no es el adecuado y pensamos que la Junta de Castilla y León debe hacerse cargo de lo que construyó y no dejarlo en manos de los ayuntamientos, que están limitados por los recursos y la Ley Montoro”, comenta Félix Díez, también procurador burgalés de Podemos.