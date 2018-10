Choque de derechos

No ha habido acuerdo entre los representantes legales de dos procesados del Caso Arandina y la presidenta de la soriana asociación Antígona en el acto de conciliación para que esta última se retractara de sus declaraciones por las que los jóvenes sentían vulnerada su presunción de inocencia. La abogada de Víctor Rodríguez Viti y Raúl Calvo ha anunciado que presentará una querella por calumnias e injurias contra Concha Baena al no haber conseguido una rectificación y una disculpa pública por haber dicho, según la letrada, “que a este tipo de gentuza no se le podía ayudar, que Soria y Almazán no necesitaban violadores y que era una desfachatez que se les contratara.”, en referencia a su incorporación a clubes de fútbol como el CD Almazán. La abogada indicó que por estas manifestaciones y por presiones políticas el Club Almazán decidió rescindir el contrato con Viti mientras otros clubes anularon sus negociaciones con Raúl, pese a que en el propio contrato del Almazán indicaba su respeto a la pretensión de inocencia y se reservaba el derecho a actuar en caso de que hubiera una condena judicial contra el jugador procesado.

La presidenta de Antígona, Conchi Baena, no solo no se ha avenido a las pretensiones de los demandantes, sino que se ha ratificado en sus palabras, amparándose en su libertad de expresión. “Me mantengo en lo que dije, porque creo que dije lo que tenía que decir en ese momento y además lo hice conscientemente sabiendo lo que decía. Y ahora, si tuviera que hacer declaraciones, imaginaros, cuando la juez ha dicho que hay otro delito más” Irónicamente Baena ha expresado sus dudas de que sus palabras fueran la causa de la rescisión del contrato de los futbolistas con clubes de fútbol “No sabía que éramos tan importantes aquí en Soria para conseguir que les rescindir un contrato, que dudo que haya sido por nuestras palabras.”

A preguntas de los periodistas y sin que aún se conociese la sentencia del juzgado de Almazán que obliga al club de la localidad adamantina a readmitir a Viti la presidenta de Antígona considera equivocada la opción del Club Deportivo Almazán de allanarse a las pretensiones del joven y reintegrarlo en la disciplina del equipo. “Mi opinión personal es que no sería lo más adecuado. Los sorianos y la gente de Almazán nos merecemos algo más, un mínimo de respeto. Cuando hable la justicia, si tenemos que ponernos de rodillas y perdirles perdón, se lo pediremos. Mientras tanto vamos a esperar, que no somos el estercolero de toda España en Soria para ir recogiendo lo que echan en otros sitios”

La letrada de los jóvenes, Olga Navarro, confirmaba la intención de seguir adelante con la querella por calumnias e injurias contra la presidenta de Antígona al no haber conseguido de ella una rectificación de unas declaraciones que considera lesivas para sus defendidos. “No habíamos pedido ni siquiera indemnización económica, solo una rectificación, y ni siquiera se ha acercado para intentar conseguirlo. En este país desgraciadamente se vulnera mucho la presunción de inocencia y no se puede prejuzgar a estos chicos antes incluso de que tengamos el auto de apertura de juicio oral. En el caso de que salgan inocentes ¿quién les va a pagar el daño que están recibiendo por parte de la sociedad? Su carrera profesional es la de futbolistas y si porque haya una denuncia interpuesta ellos no pueden jugar, el daño es irreparable y un agravio absoluto ¿si fueran peluqueros también se les haría esto?” concluyó.