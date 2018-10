La 'dama de los océanos' no come pescado

Con una energía envidiable a sus 83 años, y sin dejar de sonreír, esta oceanógrafa norteamericana conocida como 'la dama de los océanos', que ha confesado que se enamoró del océano cuando de pequeña la tirió una ola, ha dejado mensajes muy claros, para quien quiera escucharlos, en su encuentro con los medio de comunicación.

Cambio climático

Dice Sylvia Earle, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, por toda una vida dedicada al estudio de la vida marina y los océanos, que en el cambio climático no hay que creer solo hay que mirar a nuestro alrededor, fijarse en las evidencias, lo ve un niño y lo ve un político, ha dicho preguntada por lo que puede suponer que personas tan influyentes como Donald Trump, el presidente de su país nieguen abiertamente el cambio climático.

"No se trata de creer o no creer en ello. Como científica yo hago lo que todos los demás pueden hacer, fijarme en lo obvio, así que ni siquiera discuto, simplemente abro mis ojos, abro mi mente y digo miren lo que está pasando. Las pruebas las tenemos a nuestro alrededor; los niños pueden verlo, los políticos también pero algunos han optado por hacer del cambio climático un problema político, y aquí no se trata de política, porque todos estamos implicados y tenemos que recurrir al sentido común"

Economía y medio ambiente

Sobre la convivencia de la economía y el medio ambiente, la galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia afirma que no es cuestión de elegir, que tienen que ir de la mano porque toda nuestra existencia depende de mantener la naturaleza.

"Para mantener todo lo que nos importa: la economía, la salud, la seguridad... tenemos que estar en paz con el mundo natural, tenemos que protegerlo como si nuestra vida dependiera de ello, porque es el caso, depende de ello"

Sylvia Earle no come pescado, pero si lo ha comido. El cambio en ella surgió según ha contado cuando empezó a percibir que el océano era salvaje, silvestre, que "nosotros no metemos nada en él, solo lo sacamos, no cultivamos en el mar". Para ella, ha añadido, "comsumir en pez que ha tardado 50 años en crecer no tiene mucho sentido". No se siente con la autoridad de decir a los demás lo que tienen que comer pero opina que "quizás no se debería comer tanto pescado si queremos tener un planeta mejor de lo que está ahora".