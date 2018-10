USO firma con "no conformidad" el preacuerdo del carbón ante la decepción en la Hullera y en las contratas

La firma de tres de los cinco miembros de USO se realiza expresando el ‘no conforme’ porque, según explican en un comunicado consideran que es un acuerdo "que nace cojo”.

El secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO, Raúl Montoya, argumenta que él ha firmado porque “era necesario firmar este preacuerdo para poder avanzar, y porque representamos a todos los trabajadores, a los contratados directos y a los de las subcontratas, y en el momento crítico en el que está la minería del carbón hay que tratar de paliar la situación de cuantos se pueda. Sin embargo, no podemos estar satisfechos con el documento. Si bien contempla muchas de las mejoras que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, deja desprotegido a un colectivo muy grande por el que hemos peleado desde el principio en solitario en las negociaciones, como es el de los trabajadores de las contratas”.

En este sentido, “nos parece una indecencia política comportarse de una forma en la oposición y de la contraria en el gobierno. Para que una transición sea justa, no puede discriminar, debe garantizar que todos los trabajadores que cumplan los requisitos puedan estar bajo el paraguas de este Real Decreto. Hay trabajadores que llevan cotizando 25 años en el régimen especial de la minería del carbón y no van a estar sujetos al Plan Social. En diciembre de 2016, el PSOE en la oposición inició una proposición no de ley para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la seguridad jurídica, evitar la competencia desleal y que todos los trabajadores del sector tengan los mismos derechos. Es más, en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, presentados a bombo y platillo la semana pasada, se asegura que se terminará con urgencia esa tramitación ‘para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados’, según el propio PSOE ha redactado con Unidos Podemos en el documento. Y, sin embargo, al sector de la minería nos lo niegan”.

A pesar de eso, Montoya considera “un pequeño avance de última hora el haber arañado un compromiso que se ha trasladado en forma de epígrafe específico al preacuerdo para los trabajadores de las contratas y subcontratas. Al menos tendrán preferencia para acceder a una recolocación en un puesto de trabajo de reactivación y de formación”.

En este punto, el secretario general de USO en Castilla y León, Marco Antonio Martínez, se muestra tajante en su negativa a estampar el preacuerdo: “con la situación que estamos viviendo ahora mismo en el cielo abierto de la Hullera Vasco Leonesa, con trabajadores encerrados que no van a tener el soporte de este plan porque no pertenecen de forma directa a la Vasco, tenemos que mostrar nuestro desacuerdo con este punto”.

Precisamente, el presidente del comité de empresa de la Hullera Vasco Leonesa-Peal, José Luis Villanueva, tampoco ha rubricado el documento: “no puedo volver al ayuntamiento de La Robla, donde están encerrados mis compañeros, y decirles que estamos fuera del preacuerdo. Esto es la muerte de toda una zona por la que no se ha hecho absolutamente nada en las últimas décadas, desde que comenzó la amenaza del cierre. Somos 117 familias, más la riqueza que generamos en una comarca que vive de poco más”.