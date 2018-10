Dani García: "'Mendi' vive todos los partidos igual... Siempre está excitado"

Dani García, jugador del Athletic Club y exjugador del Eibar durante seis temporadas, avanzó este miércoles en Lezama que el domingo, en el choque que medirá a ambos equipos en Ipurua, intentará "aguantar los sentimientos lo mejor posible", pero también "ganar" el partido.

"Intentaré aguantar los sentimientos lo mejor posible porque han sido seis años muy especiales para mí. He dejado a muchos amigos allí, entre semana quedo a comer con muchos y me voy de vacaciones con muchos. Es un partido muy especial porque me enfrento a amigos, pero luego en el terreno de juego todo el mundo quiere ganar", dijo el guipuzcoano tras el entrenamiento de su equipo en Lezama.

Ya sobre el partido, avanzó un derbi "muy intenso entre dos equipos intensos y que intentan tener el balón. En Ipurua ellos harán su partido y nosotros creo que tenemos que seguir la línea que llevamos hasta ahora, pero teniendo ese pellizco de suerte que no estamos teniendo de cara a gol", apuntó.

Dani se refirió también a su entrenador en el Eibar, un José Luis Mendilibar que "siempre está excitado" y que, por el momento "nunca ha ganado al Athletic".

"Mendi vive todos los partidos igual. Hay muchos entrenadores que se fijan un poco en el rival, en como plantean los partidos. Mendi se fija muy poco, trabaja toda la semana lo que él quiere que se vea del equipo, trabaja lo suyo y todos los partidos los prepara igual. Lo de no haber ganado al Athletic es una anécdota. no está más excitado de lo normal. Siempre está excitado", dijo, entre risas.

"Siempre decía que al Athletic todavía no le había ganado y esperemos que siga así", ahondó en las intenciones con las que el Athletic se medirá el domingo al Eibar.