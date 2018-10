Mumbrú: "Quiero ganar, pero jugando bien"

Alex Mumbrú tiene muy claras las cosas. La manera más fácil de llegar a las victorias necesarias para luchar por el ascenso es jugando bien. "A mí me gusta que el baloncesto de mi equipo sea dinámico, tenga muchos protagonistas. No solo que la gente que viene a Miribilla vea a su equipo ganar, si no que le enamore, que le divierta", dice el entrenador en Play Basket Bizkaia.

"Tengo la plantilla que queríamos, compensada, pero todos son necesarios con todos. Si son buenos jugadores en cancha, como Lammers en Lleida, es gracias a Larssen, Salgado gracias a Sreihner y viceversa", apunta el máximo responsable de la plantilla.

No le preocupa que se hable de ascenso en el entorno de los 'hombres de negro'. "No me molesta, ni me preocupa, siempre y cuando nosotros seamos capaces luego de demostrarlo en la cancha. A mí me preocupa eso, que estemos a la altura de lo que se piensa entre la afición", dice Mumbrú.

Lo que si se felicita es porque la plantilla que tiene llega a la liga con la mente limpia de los problemas económicos que sufrió el club el año pasado. "Tengo una plantilla extraordinaria. Gente que viene a Bilbao a mostrar su juego, sus posibilidades y sin pensar en otras cosas que no sea solo baloncesto", finaliza el técnico del banquillo de Miribilla.