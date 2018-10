"No nos gustaría entrar en campaña, pero cortar el Carranza nos ha mantenido abiertos"

El presidente del comité de empresa del astillero de Puerto Real, Antonio Noria, ha sido entrevistado en Hoy por Hoy Cádiz y ha incidido en que la plantilla no quiere entrar en campaña electoral de las elecciones andaluzas con movilizaciones para reclamar carga de trabajo para la factoría, aunque ha destacado que “muchas veces” la plantilla se ve “empujada” a ello.

“No nos gustaría entrar en campaña, y no nos gustaría convertir un problema sociolaboral en un problema de orden público, pero muchas veces nos vemos empujados. A ningún trabajado de astillero de Puerto Real, ni ahora ni antes, le ha gustado salir a cortar el puente Carranza, pero desde luego tenemos la sensación de que salir al puente es lo que nos ha mantenido abiertos”, ha afirmado.

Noria ha lamentado los datos que, dice, maneja Navantia en el Plan Industrial que se está negociando y que ponen en evidencia, según ha denunciado, el desequilibrio de inversión en los astilleros de Ferrol y en los de la Bahía de Cádiz.

Al hilo, ha apuntado que “en Cartagena y en Ferrol hay 4.000 millones de Presupuestos Generales del Estado para distintos programas y para la Bahía de Cádiz hay 150. Es una discriminación importante. Y en plantillas nos duplican: cerca de 2.000 en la Ría de Ferrol, y poco más de un millar en la Bahía de Cádiz”. En esta línea, añade que respecto a las inversiones para modernizar los centros se contemplan “400 millones en la Ría de Ferrol y 80 en la Bahía de Cádiz”.

Además, y tras insistir en que los trabajadores de Navantia Puerto Real no van a firmar el Plan Industrial de la compañía “si no hay barcos”, en referencia a la garantía de que haya carga de trabajo en el futuro, Noria ha reclamado la construcción del quinto petrolero y ha reconocido que en la factoría puertorrealeña no se ha aprendido “nada” de los profesionales del astillero de Daewoo que han colaborado en la construcción de estos buques.

El presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real sostiene que si se construyeran dos barcos civiles y dos militares en un año en las factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz, esa carga de trabajo en los astilleros “quitaría el paro” en la comarca. “No es sólo lo que se incorpora a los astilleros, sino lo que vive también de los astilleros fuera. Estamos hablando de más de 7.000 puestos de trabajo”, ha concluido.