Santa Cruz y el Cabildo retiran fondos del Santander por los desahucios en Añaza

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado instrucciones al área de Hacienda para que retire un total de 2 millones de euros de las cuentas del Ayuntamiento en el Banco Santander, toda vez que esta entidad no ha respondido a la petición del Consistorio para clarificar sus intenciones con respecto al eventual desahucio de vecinos en el barrio de Añaza. Dicha cantidad equivale al 50% de los fondos que la Corporación tiene en la entidad financiera, pudiendo retirar la totalidad "si no queda otro remedio".

Ante la falta de respuesta del Banco de Santander acabo de dar instrucciones para retirar los fondos del Cabildo de Tenerife de esta entidad bancaria que, a fecha de hoy, no ha paralizado los desahucios de las familias de #Añaza. La semana pasada comenté que en una situación tan grave y angustiosa como esta no podíamos mirar para otro lado y no lo vamos a hacer.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, quien a través de su cuenta de Facebook ha recordado que se encuentran "al lado de estas familias" por lo que retirarán parte de los fondos con los que cuentan en la entidad financiera y que ascienden a 27 millones de euros