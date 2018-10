Fieles a la cita, hoy tenemos que volver a comentar esa triste letanía que repetimos cada año por esta fechas: Canarias vuelve a liderar las cifras de personas en riesgo de pobreza o exclusión social; solo nos adelanta Extremadura. Así lo vuelve a reflejar el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, el octavo que se realiza. Eso sí, mejoramos algo, hemos pasado de un 44 por ciento en riesgo a poco más de un 40. Aun así, seguimos hablando de 844.000 personas, casi 1 de cada 2 canarios. Y si encima comparamos ese porcentaje con la media nacional -un 26,6 por ciento-, es como para pensarse seriamente si el eslogan publicitario “qué suerte vivir aquí” es la mejor definición del archipiélago.

Seguro que algunos pondrán en duda estos datos, pero hay que recordar que este indicador es el de referencia en la Unión Europea, y en las Islas llevamos años liderando este índice sin saber cómo lo estamos haciendo para sobrevivir. Bueno, sí lo sabemos, el propio informe lo dice. Apunten: evitamos comer carne o pescado cada dos días, es un lujo que no podemos permitirnos; tampoco podemos tener nuestra casa con la temperatura adecuada; y nos retrasamos habitualmente en el pago de las facturas. Otros trucos que utilizamos en Canarias para ir tirando con cuatro duros pasan por no poder cogerse una semana de vacaciones al año, no tener capacidad para afrontar pagos imprevistos, y lo de tener coche u ordenador, mejor lo dejamos para otro momento. Así vamos capeando en las Islas el día a día. Si hablamos de pobreza severa, no hay trucos que valgan, más del 9 por ciento de los canarios vive con menos de 304 euros al mes.

Y en eso estamos, pensionistas pobres, trabajadores pobres, familias al borde del desahucio…, ¿qué hacemos con este pequeño infierno paradisiaco? ¿Qué hacemos para que el archipiélago no solo sea un paraíso para los turistas que nos visitan? ¿Se puede hacer algo o nos toca vivir eternamente al borde del precipicio social?