Ha vuelto al trabajo el CD Tenerife para comenzar a preparar la cita del próximo domingo en La Romareda ante el Real Zaragoza y en la antena de la Cadena SER hemos escuchado al capitán blanquiazul. Respecto a la situación que esta viviendo el primer equipo, que se codea con la zona peligrosa de la clasificación, Suso Santana comentó que “no debemos estar preocupados pues aun estamos en la jornada diez y todavía queda bastante trabajo por realizar de cara a buscar una dinámica positiva. Estamos trabajando para ello y buscando soluciones a lo que estamos haciendo mal con la intención de cambiar los resultados. Tenemos que dar un paso adelante y sumar victorias porque es como se cura todo esto”, explicó el de San Matías quien dejó claro que no hay crispación alguna en la caseta pues “el ambiente en el vestuario es sano pero cuando no conseguimos victorias nos preocupamos. Ahora mismo estamos pensando en el Zaragoza y en como cambiar este nivel de crispación que hay ahora mismo”, comentó el diez blanquiazul.

Pero lo cierto es que el empate sin goles ante el Lugo dejó una sensación más agria que dulce para el conjunto tinerfeño, a lo que Suso hizo referencia al decir que “veníamos de una derrota dolorosa y sabíamos que queríamos sumar los tres puntos en casa. Es cierto que no hicimos gol porque los de arriba no estuvimos acertados pero también es verdad que tuvimos más ocasiones que el Lugo para poder terminar con los tres puntos. Yo tuve ocasiones y me quitaron el balón en el último momento. Creo que si hubiésemos logrado una victoria las cosas se verían ahora de otra manera, sobre todo porque veníamos de una derrota dolorosa ante el Mallorca”, explicó el tinerfeño.

Las protestas que el público protagonizó en forma de pitidos fueron evidentes el pasado domingo en el encuentro ante el Lugo y eso se notó también en el campo, a lo que Suso reconoció que “la gente se manifiesta como quiere como cuando nos pitan a nosotros. Debemos aislarnos de todo eso y centrarnos en lo que tenemos que hacer con la intención de cambiar todo esto que solo se logra con resultados, que son los que mandan en el fútbol. Tenemos que demostrar todo esto hechos y no con palabras”, matizó el jugador blanquiazul.

El cambio de entrenador en el conjunto blanquiazul fue significativo pues con la llegada de Oltra se recordó la cierta polémica generada entre el capitán blanquiazul y el nuevo técnico, a lo que Suso reconoció que “me llegaron muchas cosas cuando se confirmó el fichaje de Oltra, aunque yo ya he hablado con el y todo está arreglado. No hay problemas desde el principio y todo lo que pudo ocurrir está zanjado por completo. Me saturaron el móvil con muchas tonterías porque tenía mas memes y montajes que fotos de mi hijo”, señaló en tono de broma el capitán blanquiazul que ahora mismo prefiere centrarse de cara a ayudar al equipo al margen de que su contrato expirará a finales de temporada.

Dentro de la situación que vive el equipo, Suso es de los que mejor está rindiendo aunque al respecto comentó que “ahora me están saliendo mejor las cosas y de eso solo tienen que hablar ustedes pues yo solo quiero centrarme en mi trabajo y hacerlo lo mejor posible”, sentenció.