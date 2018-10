Victoria sin discusión del Iberostar Tenerife en la pista del Nanterre 92 en partido correspondiente a la segunda jornada de la Basketball Champions League dentro del grupo B.

El conjunto tinerfeño salió muy metido en el partido logrando un parcial de inicio de 2-12 ante los locales que estaban muy desacertados y con falta de agilidad a la hora de circular el balón y defender al rival. Mientras, Vidorreta ponía el banquillo a rotar para dar minutos a todos sus jugadores. Llamaba la atención que mientras el conjunto francés alcanzaba el bonus, el Canarias no fue capaz de cometer ninguna falta personal en los diez primeros minutos a los que se llevo con ventaja de 13 puntos (7-20).

El inicio del segundo cuarto supuso el quinto triple anotado por los visitantes con la firma de Brussino y que valía para alcanzar los 16 puntos de ventaja a falta de nueve minutos para el descanso. Los daños colaterales se los llevaba Staiger con un golpe en su ceja que le hizo abandonar el encuentro. La mejoría no llegaba en el cuadro local que obligó a Pascal Donnadieu a parar el encuentro con 10-23 en el marcador y siete minutos por disputar del segundo periodo. El paseo del Canarias era evidente y Vidorreta jugaba mediado el segundo acto con la segunda unidad mientras el Nanterre intentaba maquillar el marcador. Petit se gustaba al ejecutar dos "alley hoops" puestos por Beirán y McFadden para el senegalés que anotaba para doblar a su rival en el marcador faltando un minuto para el descanso (20-42).Solo Waters y Paulsoon daban la cara en los galos que se iban al descanso tras encajar el octavo triple sobre la bocina obra de McFadden (23-45).

El tercer cuarto fue una continuación de lo visto en los veinte primeros minutos aunque el cuadro visitante bajaba el pistón notablemente y se ceñía a mantener la ventaja adquirida mientras que el Nanterre buscaba limpiar su imagen. Jaskevicius desde el tiro libre lograba bajar la renta aurinegra por debajo de los veinte puntos tras recibir una antideportiva de Gillet y Palsson con dos aciertos desde el 6'75 ponía el 40-53 en el ecuador del cuarto. El festival particular de éste último le llevó hasta los veinte puntos al finalizar este cuarto en que el Nanterre logró cerrar con desventaja de nueve puntos (51-60).

Pero el Canarias no permitió que su rival se metiera en el partido. En el último cuarto Vidorreta ordenó cerrarse mas en defensa y el Nanterre sufrió para anotar pues lo logró desde el tiro libre tras dos minutos y medio. Beirán y Niang llevaron la ventaja a catorce puntos aunque un acierto de Carne desde la línea de tres generaba ilusiones en el cuadro de Donnadieu que trataba de recuperar el tiempo perdido pero con una desventaja de once puntos, por lo que las prisas generaban situaciones de desesperación en el equipo parisino. A pesar de sus intenciones, los isleños con dos triples de Beirán y McFadden ponían tierra de por medio para asegurar la victoria con apenas tres minutos por jugar y 58-75 en el marcador, momento en el que el técnico local paró el partido con un tiempo muerto para abroncar a los suyos por la actitud mostrada. Pero curiosamente el marcador no se movería más y sería definitivo para que el triunfo se marchara a las alforjas del conjunto tinerfeño.

Los aurinegros siguen invictos en la competición europea y el próximo martes recibirán en el Santiago Martín al Frigurgo, que se deshizo del Opava en su feudo por 97-79