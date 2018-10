La mejor versión del Córdoba esta temporada llega en la Copa (1-4)

Por fin llegó una partido para disfrutar. El Córdoba se dio un festín ante el Elche en la Copa del Rey. Los blanquiverdes parecieron un equipo desconocido, con una idea clara de lo que hacer en cada momento, fútbol, llegada, compromiso y goles. Cuatro cayeron y pudieron ser más. Cuánta diferencia con respecto al equipo que se vio en Pamplona. Lástima que no hubiera puntos en juego, pero lo cierto es que un partido así debe servir para elevar la moral de la tropa y demostrar que cuando se quiere, se puede. Cierto es que la tensión del rival no fue la ideal, pero no es menos cierto que el Elche salió a ganar y no quiso caer ante su público y menos así.

El Córdoba de Sebas Moyano, de Érik, de Javi Lara, de Galán o de Miguel de las Cuevas demostró compromiso y ganas. Muchos critican a Sandoval por sus cambios en los onces, pero lo cierto es que viendo cómo se emplearon muchos de los teóricos suplentes, de nuevo tendrá un problema para el día del Dépor.

Sea como fuere, el Córdoba jugó muy bien. Marcó cuatro goles (De las Cuevas, Luis Muñoz, Javi Galán y Sebas Moyano) y pudo hacer alguno más. Hubo llegada, ganas, ideas claras y concentración defensiva (el gol de la honra del Elche llegó en el minuto 90).

Ése es el camino a seguir. Ahora viene lo difícil. El Deportivo de la Coruña no será el Elche, pero a favor estará la mejora en el ánimo y una afición que de nuevo estará a muerte con su equipo.