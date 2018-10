Sandoval: "Hemos estado perfectos"

Jose Ramón Sandoval analizó el partido de su equipo en Elche visiblemente feliz por el resultado, pero sobre todo, por la imagen mostrada sobre el terreno de juego. El técnico madrileño volvió a saltar un obstáculo en forma de partido, que si bien no habría supuesto ningún problema sobre su continuidad, sí que habría alimentado a sus detractores, deseosos de aumentar sus críticas. "Hemos interpretado muy bien el juego y el partido. El partido se nos ha puesto de cara y hemos podido hacer todavía más. No ha sido fácil lograr esta victoria. Es una victoria bien trabajada y de mucha concentración con las ideas claras. Ha sido un gran esfuerzo del equipo tanto con balón como sin balón, tapando líneas de pase al rival. Por banda hemos interpretado muy bien el juego y casi siempre hemos tenido superioridad. En la primera parte hemos insistido y hemos podido lograr algún gol más. Hemos estado muy bien y la gente que ha entrado se ha mostrado muy bien. Ahora toca volver a Córdoba y entrenar para seguir luchando contra el resto de equipos. Le doy mucho valor a mi equipo y creo que hoy han estado perfectos", afirmó Sandoval, quien se refirió al aumento del ánimo tras conseguir este triunfo, que deja claro que este equipo no es tan malo como refleja la tabla. "Creo que ganar fuera de casa es romper un hielo en esta temporada. Aunque sea en Copa, nos hace creer que podemos. La falta de concentración que normalmente hemos tenido, hoy no ha aparecido y se ha demostrado en el terreno de juego", concluyó Sandoval.

