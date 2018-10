Leo en la web de Radio Coruña el siguiente titular: "Leslie y Michael pasan de largo por la comarca de A Coruña". Que yo pensé: pues que bordes. En lugar de quedarse a disfrutar de nuestra querida provincia, Leslie y Michael se van sin decir nada. Estos famosos son todos iguales.

Luego resulta que Leslie y Michael son dos huracanes y entonces bueno, si quieren pasar de largo no seré yo el que diga nada.

Bromas aparte, quien diga que el cambio climático no está haciendo de las suyas es un poquito ignorante. Donald Trump, sin ir más lejos, dijo en una entrevista ayer que cree que el clima volverá a cambiar, pero para bien, por sí solo. Claro que sí, Donald, seguro que dios hace girar la manivela del tiempo y todos contentos.

¿Se acuerdan ustedes de la capa de ozono? Llevamos hablando de emisiones de CO2, de efecto invernadero y de cambio climático muchísimos años y parece que quien tiene que hacer algo, los gobiernos, siguen dando largas a una misión global. Nosotros hacemos lo que podemos, somos un país de recicladores, intentamos usar más transporte público, pero estas medidas no son suficientes. Los gobiernos deben meter caña a las empresas para que no emitan tanta contaminación y hay que fomentar las investigaciones en renovables.

Menos mal que al menos nos han quitado el impuesto al sol. Que tiene bemoles la cosa. No, si usted quiere autoabastecerse de energía limpia tiene que pagarnos, porque claro, las pobres empresas de energía están perdiendo dinero con usted.

Si el sol fuese un dios como pensaban los antiguos, se estaría partiendo de risa y de paso, pensando: bueno, ya que cobran un impuesto por mi, a lo mejor tendría que llevarme yo una parte.

Pero ni el sol es un dios ni Donald Trump es experto en cambio climático ni Leslie ni Michael tendrían que haberse acercado a España. Pero como las temperaturas en los océanos están locas y dando valores que nunca antes se habían registrado, los huracanes dicen: oye, y si nos vamos de ruta por el mundo, que siempre nos quedamos arrasando los mismos sitios. ¿No sería bonito azotar un poquito a la vieja Europa, que siempre se salvan de estas cosas?

El problema más gordo que tenemos ahora mismo, y me refiero a la humanidad así en general, es que los dos gobiernos más fuertes del mundo, China y Estados Unidos, están gobernados por botarates que no les importa el destino de la humanidad. Son cortoplacistas y piensan: a mi ya no me pilla el toro. Pero a nuestra descendencia sí y cada vez tendrán más complicado vivir en un mundo en el que ciertos recursos empezarán a escasear, la biodiversidad cada vez será menor y el clima dará cada vez más miedo.

Ay, que panorama más desolador. ¿Y cómo llegué yo a esto? Ah, sí, que Leslie y Michael pasaron de largo por nuestra comarca. Pues miren, que quieren que les diga, por mi como si no vuelven. Qué duda cabe.