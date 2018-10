El BTT Elda inicia la temporada

El BTT Elda ha comenzado ya a trabajar en los proyectos de la nueva temporada. De este modo, los responsables de esta sección del C. C. Elda, están durante este mes en su sede ubicada en los bajos de la tribuna cubierta del antiguo “Pepico Amat”, los miércoles de 20:00 h a 21:30 h y los viernes de 19:00 a 21:00 h para atender tanto a sus asociados como a los que no lo sean para recoger pedidos y tallaje de ropa, informar sobre la nueva temporada, así como para resolver las dudas que les planteen y recoger las propuestas y la renovación de los socios.

Entre los proyectos que tienen in mente está una prueba de resistencia, una marcha y actividades conjuntas entre padres e hijos entre otras.