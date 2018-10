Juanma Moreno califica a Santana Motor como un "monumento a la incapacidad" de la Junta

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha acudido esta mañana a las puertas de Santana Motor y la ha considerado como “uno de los monumentos a la incapacidad de la gestión" del socialismo en Andalucía. Ha lamentado que la Junta “ha sido incapaz de reflotar el sector industrial, a pesar de haber invertido 600 millones de euros en el complejo de la extinta automovilística y que ha quedado, tras su extinción, con una deuda de 200 millones a la Junta".

"¿Cómo se puede gestionar tan mal, cómo se puede jugar con la ilusión de tantos trabajadores y cómo se puede tirar el dinero publico de los andaluces a lo ancho y largo de nuestra comunidad?", se ha preguntado el dirigente popular. Por lo que, a su juicio, "es normal que Díaz no pise Linares porque no puede hacerlo", ya que "le dará vergüenza" tras cinco años en la Presidencia en los que la ha visitado. "Yo he venido doce veces", ha apostillado.

Como propuestas se ha referido al Plan Jaén que pretende impulsar si llega a presidir el Gobierno andaluz y ha apuntado que recoge un plan de acción coordinada y concertada por parte de todas las conserjerías con una inversión extra para la provincia de Jaén y en concreto para Linares.

Junto a ello, ha apostado por impulsar una "revolución fiscal" por la que la fiscalidad de Jaén y Andalucía "sea la misma que en Madrid" porque ello supondría hacer a este territorio atractivo a la inversión nacional y extranjera a través de los fondos europeos y de los fondos propios.

El PSOE responde

El secretario del PSOE de Linares califica de “monumental desfachatez” la visita del presidente regional del PP-A al parque de Santana y le reprocha que el PP “nunca estuvo en Santana ni en Linares cuando se le necesitó”. “Cuando el PP pudo echar una mano a Linares, se la echó al cuello. Pasó con Aznar y pasó con Rajoy”, recalca Daniel Campos.

El secretario general del PSOE de Linares reprocha a Moreno Bonilla que “no trajera ni un euro a Linares como miembro del Gobierno de Rajoy y que no peleara ni una sola iniciativa del Gobierno del PP en esta ciudad como presidente andaluz de su partido”, por lo que considera que “hoy ha venido a Linares a contar milongas y a intentar engañar a la gente”.