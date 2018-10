Visibilizar la pobreza en la 'milla de oro'

El párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, dice que un día paseando por la calle Serrano le llamó la atención que un jersey costara 800 euros. Que pensó que con ese dinero algunas familias viven durante dos meses. Así que con la gente de su parroquia y las asociaciones Cuarto Mundo y Apoyo Mutuo pensó en visibilizar la pobreza que hay en Madrid en la 'Milla de oro' de la ciudad para llamar la atención en el 17 de octubre denominado Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza.

Paloma ha paseado por la calle su dignidad y la situación que tiene en casa. "Pago 560 de alquiler, me quedan ciento y pico para luz y el agua y poco más". Ella cobra por limpiar en casas alrededor de 700 euros. Su marido acaba de encontrar un trabajo después de siete años en paro y además tiene un niño de 7 años.

Junto a ella, Samira, ha cobrado en otras ocasiones la Renta Mínima de Inserción (RMI). Ahora no la están recibiendo en su casa porque su marido ha encontrado trabajo en la construcción por 900 euros pero ese contrato es solo de tres meses. Tienen cinco hijos y, lo que más le duele a Samira, es que en el colegio les vean como "los diferentes. Son diferentes porque no tienen para los libros, para las excursiones, para el comedor, para muchas cosas...")

Y Rkia es de esas personas que teniendo un trabajo es pobre. Su salario mensual suele rondar los 400 euros pese a que limpia en tres casas distintas. Hasta el pasado mes de mayo tenía otro trabajo fregando dos veces a la semana durante unas horas los platos en un restaurante. El contrato era por 117 euros.

Rkia se emociona cuando se le pregunta por cómo le explica a sus dos hijas de 11 y 13 años la situación económica que tienen en casa. "Ayer, por ejemplo, me pedían para pagar el regalo de una amiga por su cumpleaños. Son niñas, no saben lo que hay. Intentan vivir como sus amigos porque sino son los bichos raros. Yo lucho para darles lo que pueda, pero a veces no puedo", termina Rkia.