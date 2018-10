Barro de Sant Llorenç en la maleta

No soy un valiente, hubiera preferido no visitar Sant Llorenç en estas fechas.

Sin embargo, precisamente en el torrente de Sant Llorenç me convocó hace una semana Àngels Barceló, que sí es una valiente, y les aseguro que cuando una mujer con ese empuje concierta una cita, te limitas a acudir.

Confieso que, una vez en Sant Llorenç, procuré no mirar demasiado a mi alrededor.

Aquella Hora 25 fue más Hora 25 que nunca, una hora al margen del reloj.

Finalizado el programa, observé que mi maleta se hallaba completamente embarrada, pese a que no había estado en contacto con ninguna superficie .

Hace una semana, el barro impregnaba hasta la atmósfera de Sant Llorenç.

No he querido limpiar el barro de mi cartera, y mucho menos me atrevo a llamarlo suciedad.

Lo mantengo para no olvidar.

Soy enemigo declarado de los lazos de todos los colores y demás recordatorios artificiales de acontecimientos.

Sin embargo, propondría que la solidaridad con Sant Llorenç consistiera en llevar una prenda ilustrada con barro del diluvio.

Sobre todo, los políticos deberían llevar barro en los zapatos, para recordar las obligaciones contraídas.

Y el futuro monumento a las inundaciones estará firmado por el dios del barro, un tal Miquel Barceló.