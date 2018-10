B. Benavente: "Hay que ampliar el plazo para la prescripción del delito de abuso sexual"

Decepción es la palabra que utilizó Javier para describir que la Iglesia haya puesto al frente de una Comisión contra la pederastia a un obispo, el de Astorga, que ocultó su caso de abusos sexuales. Javier es el nombre ficticio de un joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era niño y estudiaba en el Seminario Menor de la Bañeza. El sacerdote José Manuel Ramos Gordón abusó de él, de su hermano, y de otros dos compañeros. Lo relató este martes en Hora 25. A raíz de la creación, por parte de la Conferencia Episcopal Española, de una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los casos de abusos sexuales cometidos en su seno, hemos entrevistado en el programa a Beatriz Benavente, psicóloga de la Fundación RANA, que trabaja para prevenir los casos de abuso sexual en la infancia y tratar a las personas adultas que han sido víctimas cuando eran menores.

Benavente considera necesaria una reforma legal para que los delitos por abuso sexual no comiencen a prescribir cuando la víctima cumple la mayoría de edad. La experiencia de RANA es que las personas que se deciden a contar su caso no lo hagan hasta pasados los 30 años, de manera que en muchas ocasiones el delito ya ha prescrito. "Si la víctima contempla que el agresor no va a cumplir una pena, siente que no está protegido por la justicia", explica la psicóloga de RANA, que ha trabajado con víctimas de abuso por parte de sacerdotes en Mallorca.