La unión hace la fuerza. Y más si es por un fin común: la supervivencia del Real Murcia. Por eso, de la reunión mantenida entre Peñistas, Accionistas Minoritarios y algunas personas acreditadas como el exconsejero Torregrosa o el notario Francisco Tornel, nace la Plataforma de Apoyo al Real Murcia. De momento han lanzado un comunicado en el que se habla, como primera medida, de captar capital para ayudar a solucionar la situación de empleados y futbolistas. Su portavoz, Pablo Guzmán, presidente de la FEPEMUR, explicaba en la Cadena SER sus pasos:

"Es un frente unitario para que aquellos que quieran colaborar y no sepan cómo, se unan. Es el momento de pasar a la acción" explicaba Guzmán. Más allá del comunicado, donde también se solicita una reunión urgente con Víctor Gálvez para buscar condiciones jurídicas y económicas seguras, los pasos se irán dando más adelante "estamos en fase de constitución", pero el único fin sería el del "ayudar al Real Murcia". No se descarta incluso que en el futuro se opte por un papel más activo: "Ojalá los rectores del club adopten soluciones y seamos sólo un grupo de presión que controle al Consejo. Si hay que cambiar nuestra forma de actuar, se notificará previamente. Nuestro compromiso no es con Gálvez ni con Mauricio, sólo con el Real Murcia".

